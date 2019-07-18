В ФАДН рассказали о борьбе с разжиганием межнациональной розни

МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. Ежедневно система мониторинга раннего предупреждения межнациональных и межконфессиональных конфликтов помогает выявить в интернете до 3 тысяч провокационных публикаций, которые могут стать причиной разжигания межнациональной розни, сообщил в интервью РИА Новости глава Федерального агентства по делам национальностей РФ Игорь Баринов.
По словам Баринова, ФАДН России сейчас занимается усовершенствованием и настройкой системы мониторинга раннего предупреждения межнациональных и межконфессиональных конфликтов, на эти цели в текущем году было выделено финансирование.
"Раньше мы испытывали трудности в связи с невозможностью увеличения вычислительных мощностей, обеспечивающих скорость, объемы анализа и хранения информации, а ведь от этого зависит возможность качественного прогнозирования конфликтов, а значит, и эффективность их предотвращения, быстрота локализации", - пояснил он.
По его словам, за первый квартал 2019 года было выявлено более 235 тысяч информационных источников с провокационными публикациями или публикациями, которые потенциально могли послужить причиной разжигания межнациональных конфликтов. "Вообще, ежедневно системой выявляется до 3 тысяч подобных материалов, часть из которых требует внимания специалистов ФАДН России, а часть - немедленного реагирования", - добавил собеседник агентства.