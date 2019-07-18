Испытания беспилотника-огнемета попали на видео

МОСКВА, 18 июля — РИА Новости. В Сети появилось видео испытаний американского беспилотника-огнемета TF-19 Wasp. Ролик опубликован на ютьюб-канале Throwflame.
На кадрах видно, как БПЛА подлетает к объекту и моментально выпускает мощную огненную струю.
По информации портала Task & Purpose, в работе TF-19 Wasp применяется система плазменного зажигания. Аппарат способен извергать пламя на протяжении 100 секунд, расходуя при этом около 3,7 литра топлива.
Как уточняет издание, дрон был разработан для сельскохозяйственных нужд.