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РИА Новости

В ГД рекомендовали принять проект, разрешающий уничтожать дроны-нарушители

Вчера, 11:24
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкГосударственная Дума
Государственная Дума
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Государственная Дума. Архивное фото
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции на заседании в четверг рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении доработанный законопроект, разрешающий силовикам уничтожать дроны-нарушители, инициативу планируется рассмотреть 23 июля.
Документ, разрешающий ФСО, Росгвардии, МВД и ФСБ уничтожать незаконно используемые беспилотники, был внесен в Госдуму в январе этого года, однако перед первым чтением комитет по безопасности и противодействию коррупции принял решение о доработке. Как говорил журналистам один из авторов инициативы Александр Хинштейн, проект будет доработан в части пресечения нелегального использования беспилотников в воде. Позднее депутаты Госдумы вместе с главой комитета по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым внесли обновлённую версию законопроекта.
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"Комитет по безопасности и противодействию коррупции поддерживает законопроект и рекомендует Государственной думе принять его в первом чтении", - говорится в заключении комитета.
Из проекта решения следует, что законопроект планируется рассмотреть в первом чтении на пленарном заседании 23 июля.
Как пояснили в пресс-службе комитета по безопасности и противодействию коррупции, проектом предполагается устранить пробелы в действующем законодательстве, четко определив соответствующие полномочия ФСО, Росгвардии, МВД, ФСБ и СВР по пресечению использования БПЛА в противоправных целях.
"Цель законопроекта - дать правоохранительным органам возможность определять принадлежность дрона, связаться с внешним пилотом при любых обстоятельствах или имеющимися средствами менять траекторию полета беспилотника без его повреждения. В крайнем случае, если дрон создает опасность для жизни и здоровья граждан, важных государственных объектов, транспортной и энергетической инфраструктуры, они получат право пресекать полет беспилотного летательного аппарата", - отмечает Пискарев.
Законопроект вносит изменения в статью 18 Воздушного кодекса, определяя круг государственных органов, которые могут контролировать соблюдение правил использования воздушного пространства в части выявления воздушных судов-нарушителей.
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