Последствия наводнения в Тулуне помогают ликвидировать 300 волонтеров

МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Три сотни добровольцев помогают военным и спасателям ликвидировать последствия наводнения в Иркутской области, всего на восстановительных работах занято более 3,6 тысячи человек, сообщил РИА Новости представитель оперативного штаба на месте ЧС.

Режим ЧС продолжает действовать в 8 районах Приангарья, пострадавших от паводка. Наводнение в Иркутской области прошло в конце июня. Погибли 25 человек, семеро числятся пропавшими без вести. Паводки затронули 107 населенных пунктов региона, почти 11 тысяч жилых домов, пострадали более 38 тысяч человек. В Тулуне подтопленными остаются 44 жилых дома.