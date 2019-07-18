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РИА Новости

Последствия наводнения в Тулуне помогают ликвидировать 300 волонтеров

Вчера, 11:19
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© РИА Новости / Светлана Задера / Перейти в фотобанкВосстановление спортивной площадки в Тулунском районе после паводка
Восстановление спортивной площадки в Тулунском районе после паводка
© РИА Новости / Светлана Задера
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Три сотни добровольцев помогают военным и спасателям ликвидировать последствия наводнения в Иркутской области, всего на восстановительных работах занято более 3,6 тысячи человек, сообщил РИА Новости представитель оперативного штаба на месте ЧС.
Режим ЧС продолжает действовать в 8 районах Приангарья, пострадавших от паводка. Наводнение в Иркутской области прошло в конце июня. Погибли 25 человек, семеро числятся пропавшими без вести. Паводки затронули 107 населенных пунктов региона, почти 11 тысяч жилых домов, пострадали более 38 тысяч человек. В Тулуне подтопленными остаются 44 жилых дома.
"Всего к ликвидации чрезвычайной ситуации привлечены более 3,6 тысячи человек, в том числе 300 волонтеров, а также 950 единиц техники", - рассказал собеседник агентства.
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17 июля, 14:08
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