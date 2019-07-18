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РИА Новости

В Турции приземлился пятнадцатый самолет с элементами С-400

Вчера, 11:19
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© Türkiye Cumhuriyeti Millî Savunma BakanlığıСтоп-кадр видео поставки зенитной ракетной системы С-400 в Турцию
Стоп-кадр видео поставки зенитной ракетной системы С-400 в Турцию
© Türkiye Cumhuriyeti Millî Savunma Bakanlığı
АНКАРА, 18 июл - РИА Новости. Минобороны Турции сообщило в четверг о прибытии на авиабазу Мюртед под Анкарой пятнадцатого самолета с компонентами российских зенитно-ракетных комплексов С-400.
Поставки новейших российских систем ПВО в Турцию начались 12 июля.
"Доставка элементов С-400 продолжается в запланированном режиме. В рамках этого процесса приземлился 15-й самолет на авиабазе Мюртед", - говорится в сообщении турецкого военного ведомства.
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Контракт на поставку в Турцию четырех дивизионов С-400 на сумму 2,5 миллиарда долларов был заключен в 2017 году. Часть сделки Турция оплатит сама, часть покроет российский кредит. После заключения сделки США потребовали, чтобы Турция отказалась от российских С-400 и взамен купила американские комплексы Patriot. Вашингтон также пригрозил отменить продажу Анкаре новейших истребителей F-35, но Турция отказалась идти на уступки. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал договор по С-400 самым важным в истории страны.
США накануне заявили о решении исключить Турцию из программы поставок F-35 после начала поставок в страну российских систем ПВО С-400. Участие Анкары в программе будет окончательно свернуто до конца марта 2020 года.
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