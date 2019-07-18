МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Минэнерго рассказало подробности происшествия на Калининской АЭС в Тверской области, где отключились три энергоблока.
Как сообщает министерство, инцидент произошел в пять утра.
"На Калининской АЭС действием дифференциальной токовой защиты сборных шин с торможением отключилась первая система шин 750 кВ. Причина: повреждение трансформатора тока выключателя 750 кВ В-91", — говорится в заявлении.
На станции одновременно отключились первый, второй и четвертый блоки с суммарной нагрузкой в 3,2 тысячи МВт. При этом третий снизил нагрузку с 1061 МВт до 476. На потребителях это никак не сказалось.
По данным Минэнерго, после отключения диспетчерское управление дало команду в минимально возможный срок включить в работу ряд блоков на других станциях, в результате чего частоту в единой энергосистеме России восстановили до 49,95 герца.
Через 42 минуты после происшествия на Калининской АЭС запустили ряд выключателей. Аварийно-восстановительные работы продолжаются, заявили в министерстве.
Позднее в Минэнерго заявили, что в течение двух суток станция выйдет на нормальный режим работы.
Как сообщили на самой станции, отключение произошло из-за выключения двух высоковольтных ЛЭП, которые, в свою очередь, выключились из-за замыкания на одном из трансформаторов.
Отмечается, что четвертый энергоблок готов к включению в энергосистему, а первый и второй запустят после выяснения причин отключения.
Радиационный фон на станции и около нее остается без изменений и находится на уровне естественных фоновых природных значений, подчеркивается в сообщении.
31 октября 2018, 08:00Пенсии или АЭС. Мифы и правда об атомных проектах России
По словам начальника городской Единой дежурной диспетчерской службы Елены Семеновой, отключение энергоблоков не сказалось на жизни города Удомля, где расположена станция, обстановка там "абсолютно спокойная".
"Радиационный фон — девять микрорентген, это замечательный показатель", — сказала она.
На станции начала работу комиссия Минэнерго.
Калининская атомная электростанция (КАЭС) расположена на севере Тверской области на южном берегу озера Удомля. Ее начали строить в 1974 году, а в эксплуатацию ввели в 1984-м.
В составе станции четыре энергоблока с водо-водяными энергетическими реакторами (ВВЭР-1000) установленной мощностью 1000 МВт каждый. По итогам прошлого года станция поставила рекорд выработки электроэнергии за всю историю эксплуатации российских АЭС.
29 марта 2018, 12:43Чрезвычайные происшествия на АЭС в мире в 2011-2018 годах