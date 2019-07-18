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РИА Новости
Ядерные технологии

Минэнерго рассказало подробности происшествия на Калининской АЭС

Вчера, 11:14
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© РИА Новости / Константин ЧалабовКалининская атомная электростанция
Калининская атомная электростанция
© РИА Новости / Константин Чалабов
МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Минэнерго рассказало подробности происшествия на Калининской АЭС в Тверской области, где отключились три энергоблока.
Как сообщает министерство, инцидент произошел в пять утра.

"На Калининской АЭС действием дифференциальной токовой защиты сборных шин с торможением отключилась первая система шин 750 кВ. Причина: повреждение трансформатора тока выключателя 750 кВ В-91", — говорится в заявлении.

На станции одновременно отключились первый, второй и четвертый блоки с суммарной нагрузкой в 3,2 тысячи МВт. При этом третий снизил нагрузку с 1061 МВт до 476. На потребителях это никак не сказалось.
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По данным Минэнерго, после отключения диспетчерское управление дало команду в минимально возможный срок включить в работу ряд блоков на других станциях, в результате чего частоту в единой энергосистеме России восстановили до 49,95 герца.
Через 42 минуты после происшествия на Калининской АЭС запустили ряд выключателей. Аварийно-восстановительные работы продолжаются, заявили в министерстве.
Позднее в Минэнерго заявили, что в течение двух суток станция выйдет на нормальный режим работы.
Как сообщили на самой станции, отключение произошло из-за выключения двух высоковольтных ЛЭП, которые, в свою очередь, выключились из-за замыкания на одном из трансформаторов.
Отмечается, что четвертый энергоблок готов к включению в энергосистему, а первый и второй запустят после выяснения причин отключения.
Радиационный фон на станции и около нее остается без изменений и находится на уровне естественных фоновых природных значений, подчеркивается в сообщении.
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По словам начальника городской Единой дежурной диспетчерской службы Елены Семеновой, отключение энергоблоков не сказалось на жизни города Удомля, где расположена станция, обстановка там "абсолютно спокойная".

"Радиационный фон — девять микрорентген, это замечательный показатель", — сказала она.

На станции начала работу комиссия Минэнерго.
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Калининская атомная электростанция (КАЭС) расположена на севере Тверской области на южном берегу озера Удомля. Ее начали строить в 1974 году, а в эксплуатацию ввели в 1984-м.
В составе станции четыре энергоблока с водо-водяными энергетическими реакторами (ВВЭР-1000) установленной мощностью 1000 МВт каждый. По итогам прошлого года станция поставила рекорд выработки электроэнергии за всю историю эксплуатации российских АЭС.
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Ядерные технологииОтключение трех энергоблоков на Калининской АЭСМинистерство энергетики РФТверская областьПроисшествия
Популярные комментарии
Такие нештатные ситуации, как сегодняшняя, входят в комплекс мероприятий, прорабатываемых на учениях персонала станции. КЗ на трансформаторе не влияет на работу реактора.
18 июля, 12:02
ppos
3204003
А вот панику нагнетать не надо.
18 июля, 12:47
ЮБЮрий Быстров
2500004
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