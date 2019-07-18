МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Минэнерго рассказало подробности происшествия на Калининской АЭС в Тверской области, где отключились три энергоблока.

Как сообщает министерство, инцидент произошел в пять утра.

"На Калининской АЭС действием дифференциальной токовой защиты сборных шин с торможением отключилась первая система шин 750 кВ. Причина: повреждение трансформатора тока выключателя 750 кВ В-91", — говорится в заявлении.

На станции одновременно отключились первый, второй и четвертый блоки с суммарной нагрузкой в 3,2 тысячи МВт. При этом третий снизил нагрузку с 1061 МВт до 476. На потребителях это никак не сказалось.

По данным Минэнерго, после отключения диспетчерское управление дало команду в минимально возможный срок включить в работу ряд блоков на других станциях, в результате чего частоту в единой энергосистеме России восстановили до 49,95 герца.

Через 42 минуты после происшествия на Калининской АЭС запустили ряд выключателей. Аварийно-восстановительные работы продолжаются, заявили в министерстве.

Позднее в Минэнерго заявили, что в течение двух суток станция выйдет на нормальный режим работы.

Как сообщили на самой станции, отключение произошло из-за выключения двух высоковольтных ЛЭП, которые, в свою очередь, выключились из-за замыкания на одном из трансформаторов.

Отмечается, что четвертый энергоблок готов к включению в энергосистему, а первый и второй запустят после выяснения причин отключения.

Радиационный фон на станции и около нее остается без изменений и находится на уровне естественных фоновых природных значений, подчеркивается в сообщении.

По словам начальника городской Единой дежурной диспетчерской службы Елены Семеновой, отключение энергоблоков не сказалось на жизни города Удомля, где расположена станция, обстановка там "абсолютно спокойная".

"Радиационный фон — девять микрорентген, это замечательный показатель", — сказала она.

На станции начала работу комиссия Минэнерго.

Калининская атомная электростанция (КАЭС) расположена на севере Тверской области на южном берегу озера Удомля. Ее начали строить в 1974 году, а в эксплуатацию ввели в 1984-м.