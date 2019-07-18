Верховный суд счел благотворительность хорошим способом загладить вину

МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Вред, причиненный преступлением, можно загладить, например, благотворительностью или общественными работами, сказано в обзоре судебной практики Верховного суда РФ, посвященном освобождению от уголовной ответственности и назначению штрафа.

В качестве примера суд ссылается на историю жительницы Мордовии, которая обвинялась по части 1 статьи 228 (незаконное приобретение или изготовление наркотиков или психотропных веществ без цели сбыта), максимальное наказание по которой составляет три года лишения свободы. Суд прекратил дело и назначил ей штраф в размере 10 тысяч рублей.

"Суд мотивировал свое решение тем, что К. загладила причиненный преступлением вред путем добровольного выполнения общественных работ в "Социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних" и пожертвования денежных средств в данное учреждение на благотворительность", - отмечается в обзоре.