Инцидент на Калининской АЭС никак не угрожает людям, заявил эксперт

МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. Отключение трех энергоблоков Калининской АЭС - ситуация, предусмотренная проектом станции, людям ничего не угрожает, заявил РИА Новости главный редактор независимого портала по атомной энергетике AtomInfo.ru Александр Уваров.

"Необычность в том, что отключены сразу три блока. Но такая ситуация предусмотрена проектом атомной станции. В таких случаях автоматика без участия оператора отключает блоки. И в данном случае она сработала четко. Никаких угроз безопасности населения ситуация не несет", - сказал эксперт.

Как ранее заявили РИА Новости власти города-спутника АЭС Удомля (Тверская область), обстановка там "абсолютно спокойная".