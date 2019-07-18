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РИА Новости
Ядерные технологии

Инцидент на Калининской АЭС никак не угрожает людям, заявил эксперт

Вчера, 11:12
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© РИА Новости / Константин ЧалабовКалининская атомная электростанция
Калининская атомная электростанция
© РИА Новости / Константин Чалабов
МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. Отключение трех энергоблоков Калининской АЭС - ситуация, предусмотренная проектом станции, людям ничего не угрожает, заявил РИА Новости главный редактор независимого портала по атомной энергетике AtomInfo.ru Александр Уваров.
"Необычность в том, что отключены сразу три блока. Но такая ситуация предусмотрена проектом атомной станции. В таких случаях автоматика без участия оператора отключает блоки. И в данном случае она сработала четко. Никаких угроз безопасности населения ситуация не несет", - сказал эксперт.
Калининская АЭС в городе Удомля Тверской области
Вчера, 10:08
В "Росэнергоатоме" оценили ситуацию с отключением блоков Калининской АЭСКак отметил в эфире радио Sputnik директор департамента коммуникаций концерна Андрей Тимонов, на безопасность работы АЭС случившееся не влияет.
Как ранее заявили РИА Новости власти города-спутника АЭС Удомля (Тверская область), обстановка там "абсолютно спокойная".
В ночь на четверг три энергоблока атомной станции отключились из-за короткого замыкания в одном из трансформаторов, которое в свою очередь вызвало перебои ЛЭП. Энергоблокам стало некуда выдавать электроэнергию, и они по проектному алгоритму остановились и отключились от сети. По данным МЧС, радиационный фон на станции и прилегающей территории остается на уровне природного фона.
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