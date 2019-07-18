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РИА Новости

Комитет ВОЗ признал нехватку поставок вакцины против Эболы в ДР Конго

Вчера, 11:12
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Чрезвычайный комитет Международных медико-санитарных правил ВОЗ по вопросу лихорадки Эбола заявил о нехватке поставок вакцины против вируса в Демократическую Республику Конго и рекомендовал принять меры для их увеличения, сообщается на официальном сайте Роспотребнадзора.
Ранее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что вспышка вируса Эбола в Демократической Республике Конго является чрезвычайной ситуацией международного масштаба. Глава ВОЗ отметил, что рекомендации комитета основывались, среди прочего, на двух случаях заражения и гибели людей от вируса Эбола в этом месяце на границе ДРК с соседними странами. В частности, речь идет о смерти мужчины в городе Гома на границе с Руандой в начале этой недели. Второй случай касался кончины женщины от вируса на прошлой неделе на границе с Угандой.
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"Комитет признал нехватку поставок вакцины rVSV ZEBOV GP, несмотря на похвальные усилия производителя по удвоению поставок к 2020 году, и рекомендовал ВОЗ совместно с государствами-членами и производителями немедленно принять все меры для увеличения поставок, включая рассмотрение возможности осуществления взаимодействия с подрядными производственными организациями (ППО) и трансфера технологий", - говорится в сообщении.
Уточняется, что ранее Роспотребнадзор предложил помощь республике в реализации мер по борьбе с лихорадкой Эбола. Группа специалистов и ученых презентовала разработанную уникальную российскую вакцину против вируса, у которой отсутствуют побочные реакции. Комитет также заявил, что необходимо поддерживать условия для нормальной жизни затронутого вспышкой вируса населения. Для этого, по их словам, важно сохранить открытыми все транспортные маршруты и границы, это позволит избежать экономических последствий в виде ограничений на поездки и торговлю.
"Очень важно, чтобы государства не использовали ЧСЗМЗ (чрезвычайная ситуация в области общественного здравоохранения, имеющая международное значение - ред.) в качестве предлога для введения ограничений на торговлю или поездки, что могло бы оказать негативное влияние на ответные действия и на жизнь и средства к существованию людей в регионе", - отметил председатель Комитета.
Так, одним из пунктов рекомендации по реагированию на вспышку Комитет обозначил, что ни одна страна не должна закрывать свои границы или устанавливать какие-либо ограничения на поездки и торговлю в отношении пораженных государств. "Такие меры обычно осуществляются из страха и не имеют научной основы", - говорится в рекомендации.
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Нынешняя вспышка Эболы в ДРК началась в конце июля 2018 года. По данным министерства здравоохранения ДРК, на настоящий момент зафиксировано 2512 случаев заражения, 1676 человек погибли и 700 выздоровели.
Болезнь, вызванная вирусом Эбола, — острая вирусная инфекция, поражающая людей и некоторые виды животных. Эпидемия Эболы разразилась в Западной Африке в 2015 году и в основном затронула три страны: Гвинею, Сьерра-Леоне и Либерию. По данным ВОЗ, во время последней крупной эпидемии Эболой заразились 28,6 тысячи человек, более 11,3 тысячи скончались.
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