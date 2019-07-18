Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-18T11:12Z
https://ria.ru/20190718/1556640626.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

В Якутии на школьницу завели уголовное дело за ложные показания

Вчера, 11:12
1050
ЯКУТСК, 18 июл - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в отношении 16-летней школьницы из Томпонского района Якутии, которая обвиняется в заведомо ложных показаниях об изнасиловании, сообщает старший помощник руководителя СУСК России по республике Надежда Дворецкая.
Шестнадцатилетняя школьница обратилась с заявлением к следователям СК 2 июля. Она сообщила о том, что 29 июня в помещении заброшенного дома 22-летний молодой человек изнасиловал ее. Девушка попросила следователей возбудить против него уголовное дело.
Пассажиры у поезда Россия рейса Москва – Владивосток на перроне Ярославского вокзала в Москве
Вчера, 10:39
В Москве мужчина угрожал взорвать Ярославский вокзал
Как отметили в СУСК, обращение было зарегистрировано в установленном порядке, девушку предупредили об уголовной ответственности за дачу ложных показаний.
Однако в ходе проверки выяснилось, что парень не совершал этого преступления.
Девушка была вынуждена отказаться от данных ранее объяснений. Мотивом к ложному доносу, как она пояснила, стала обида, вызванная отказом молодого человека вступить в серьезные отношения в связи с ее несовершеннолетним возрастом.
"Отделом СУСК в Томпонском районе Якутии возбуждено уголовное дело… по признакам заведомо ложного доноса о совершении особо тяжкого преступления. В настоящее время в рамках уголовного дела устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Расследование продолжается", - сказала Дворецкая.
Контрафактные сигареты
17 июля, 14:30
Тайник под рентгеном. Россиянин установил рекорд по контрабанде сигарет
4601001
Обсудить 2
Следственный комитет РФРоссияЯкутияПроисшествия
Рекомендуем
Презентация малайзийского пальмового масла пройдет на «Продэкспо-2013»
В Минздраве рассказали о безвредности пальмового масла
РИА
Новости
СМИ: в Таиланде задержали туристов, которые купались голыми в море
На Ямале вахтовик утонул в заболоченном водоеме
В Крыму нашли живой пропавшую девочку
Лента
новостей
Ликвидация пожара в студии аниме в японском городе Киото. 18 июля 2019
Совершивший поджог аниме-студии в Киото заявил, что у него "украли новеллу"
Летняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы
МИД прокомментировал резолюцию ПАСЕ по России
Куйвашев назвал ситуацию с порчей работы Покраса Лампаса возмутительной
Заместитель председателя правительства РФ Максим Акимов демонстрирует образец электронного паспорта
Глава села, указанного в первом электронном паспорте, удивился вниманию
Испытания беспилотника-огнемета попало на видео
Испытания беспилотника-огнемета попали на видео
Государственная Дума
В ГД рекомендовали принять проект, разрешающий уничтожать дроны-нарушители
Паспорта граждан ДНР и РФ
МИД Украины подготовил ответ на решение России по Донбассу
Один из цыганских домов
В ФАДН призвали создать условия для возвращения цыган в Чемодановку
Новорожденный. Архивное фото
Женщину уличили в измене спустя несколько часов после родов
Государственные флаги Украины и Польши у посольства Польши в Киеве. 22 марта 2018
Польский фермер подрался с украинскими мигрантами и "отослал" их на родину
Мэр города Вилюйска Нюргустан Афанасьев
Мэр Вилюйска извинился перед сотрудниками телекомпании "Саха"
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:55Эксперт назвал причину перерыва в полетах России и США к Луне
10:54В Сочи научили дроны летать между деревьями и искать пропавших людей
10:52Куйвашев назвал ситуацию с порчей работы Покраса Лампаса возмутительной
10:47Четыре вуза из ДНР прошли аккредитацию в России
10:47В Татарстане заявили, что не запрещали ряд исполнителей в детских лагерях
10:46СК назвал причину ЧП с самолетом Nordwind в Шереметьево
10:46Адвокат Вышинского прокомментировал заявления офиса Зеленского об обмене
10:44Совфед может провести мониторинг регионального законодательства о митингах
10:42На Ямале вахтовик утонул в заболоченном водоеме
10:38Глава села, указанного в первом электронном паспорте, удивился вниманию
10:35Вопрос о компенсации Минску по "Дружбе" еще прорабатывается, заявили в МИД
10:35Число погибших при взрыве в Кабуле возросло до восьми человек
10:34В Екатеринбурге пообещали наказать виновных в порче работы Покраса Лампаса
10:32Патрушев назвал причину пожара на ТЭЦ в Мытищах
10:31Россия не возражает против расширения "нормандского формата", заявили в МИД
10:29Эксперт назвал одновременное освобождение Вышинского и Сенцова бессмыслицей
10:29Суд признал ввод в эксплуатацию "Зимней вишни" в 2014 году недействительным
10:28При крушении самолета на западе Австрии погибли три человека
10:27Карасин: вопрос о статусе Крыма не будут обсуждать в "нормандском формате"
10:27Патрушев: молодежь попадает под влияние террористов из-за зарубежных НКО
Лента новостейМолния