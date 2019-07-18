В Якутии на школьницу завели уголовное дело за ложные показания

ЯКУТСК, 18 июл - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в отношении 16-летней школьницы из Томпонского района Якутии, которая обвиняется в заведомо ложных показаниях об изнасиловании, сообщает старший помощник руководителя СУСК России по республике Надежда Дворецкая.

Шестнадцатилетняя школьница обратилась с заявлением к следователям СК 2 июля. Она сообщила о том, что 29 июня в помещении заброшенного дома 22-летний молодой человек изнасиловал ее. Девушка попросила следователей возбудить против него уголовное дело.

Как отметили в СУСК, обращение было зарегистрировано в установленном порядке, девушку предупредили об уголовной ответственности за дачу ложных показаний.

Однако в ходе проверки выяснилось, что парень не совершал этого преступления.

Девушка была вынуждена отказаться от данных ранее объяснений. Мотивом к ложному доносу, как она пояснила, стала обида, вызванная отказом молодого человека вступить в серьезные отношения в связи с ее несовершеннолетним возрастом.