Для пострадавших от паводка жителей Приангарья построят три общежития

ИРКУТСК, 18 июл – РИА Новости. Правительство Иркутской области построит для пострадавших от паводка людей три быстровозводимых общежития, где они смогут дождаться новых домов.

"Общежитие в Тулуне запланировано на 500 человек, в Нижнеудинске - на 200, в Чуне - на 100 человек. Строительство этих объектов необходимо, чтобы люди в комфортных условиях могли дождаться строительства новых домов", - сообщает пресс-служба правительства.

Отмечается, что уже идет работа над проектом комплексной жилой застройки – поселка Березовый, под который выделен участок в 400 гектаров.