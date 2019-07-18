Для пострадавших от паводка жителей Приангарья построят три общежития

ИРКУТСК, 18 июл – РИА Новости. Правительство Иркутской области построит для пострадавших от паводка людей три быстровозводимых общежития, где они смогут дождаться новых домов.
"Общежитие в Тулуне запланировано на 500 человек, в Нижнеудинске - на 200, в Чуне - на 100 человек. Строительство этих объектов необходимо, чтобы люди в комфортных условиях могли дождаться строительства новых домов", - сообщает пресс-служба правительства.
Отмечается, что уже идет работа над проектом комплексной жилой застройки – поселка Березовый, под который выделен участок в 400 гектаров.
Паводки в Иркутской области начались в конце июня. Погибли 25 человек, семеро пропали. В 107 населенных пунктах были подтоплены почти 11 тысяч жилых домов и приусадебных участков, 49 социально значимых объектов, 49 участков автодорог. Вода повредила 22 автомобильных моста. В больницы попали свыше 700 человек.
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