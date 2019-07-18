Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-18T11:12Z
https://ria.ru/20190718/1556640578.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155638/13/1556381335_0:251:3072:1979_1036x0_80_0_0_03759fd238ec0d443993f49429dd9704.jpg
РИА Новости

Для пострадавших от паводка жителей Приангарья построят три общежития

Вчера, 11:12
114
© РИА Новости / Кирилл ШипицинРазрушенные паводком дома в городе Тулун в Иркутской области
Разрушенные паводком дома в городе Тулун в Иркутской области
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
Разрушенные паводком дома в городе Тулун в Иркутской области. Архивное фото
ИРКУТСК, 18 июл – РИА Новости. Правительство Иркутской области построит для пострадавших от паводка людей три быстровозводимых общежития, где они смогут дождаться новых домов.
"Общежитие в Тулуне запланировано на 500 человек, в Нижнеудинске - на 200, в Чуне - на 100 человек. Строительство этих объектов необходимо, чтобы люди в комфортных условиях могли дождаться строительства новых домов", - сообщает пресс-служба правительства.
Последствия паводка в Тулунском районе Иркутской области
17 июля, 16:53
Меняйло призвал уделить особое внимание подготовке Приангарья к зиме
Отмечается, что уже идет работа над проектом комплексной жилой застройки – поселка Березовый, под который выделен участок в 400 гектаров.
Паводки в Иркутской области начались в конце июня. Погибли 25 человек, семеро пропали. В 107 населенных пунктах были подтоплены почти 11 тысяч жилых домов и приусадебных участков, 49 социально значимых объектов, 49 участков автодорог. Вода повредила 22 автомобильных моста. В больницы попали свыше 700 человек.
Последствия подтопления в городе Тулун в Иркутской области
16 июля, 08:22
В Тулуне завершили разбор завалов от паводка
100000
Обсудить 0
Паводок в Иркутской областиИркутская областьОбщество
Рекомендуем
Завалы у моста через федеральную трассу Сибирь в городе Тулун Иркутской области после паводка
В Тулуне больше 30 домов остаются подтопленными
РИА
Новости
Калининская атомная электростанция
Ситуация в городе, где находится Калининская АЭС, спокойная
В Якутии на школьницу завели уголовное дело за ложные показания
Стоянка сирийских бедуинов-беженцев возле поселка Квешра на севере Ливана рядом с границей с Сирией
Почти 1,7 тысячи беженцев вернулись в Сирию из Иордании и Ливана за сутки
Лента
новостей
Восстановление спортивной площадки в Тулунском районе после паводка
Последствия наводнения в Тулуне помогают ликвидировать 300 волонтеров
Новорожденный. Архивное фото
Женщину уличили в измене спустя несколько часов после родов
Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве
В МИД рассказали о будущем отношений с Британией после выборов
Презентация малайзийского пальмового масла пройдет на «Продэкспо-2013»
В Минздраве рассказали о безвредности пальмового масла
Калининская атомная электростанция
Инцидент на Калининской АЭС никак не угрожает людям, заявил эксперт
На месте ДТП у поселка Штыково в Приморском крае
В Приморье в ДТП погибли шесть человек
Жилой дом, пострадавший в результате подтопления в городе Тулун Иркутской области
Правительство обсудит выделение средств для пострадавших в Приангарье
Импортные моющие и чистящие средства на полках одного из магазинов
В Роскачестве рассказали об эффективности детских стиральных порошков
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. 25 сентября 2018
В ООН надеются, что стороны будут соблюдать СВПД
Здание Пентагона
Пентагон отреагировал на решение Испании вывести фрегат из боевой группы
В ДНР заявили, что Киев скрывает от ОБСЕ перемещение минометов
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:55Эксперт назвал причину перерыва в полетах России и США к Луне
10:54В Сочи научили дроны летать между деревьями и искать пропавших людей
10:52Куйвашев назвал ситуацию с порчей работы Покраса Лампаса возмутительной
10:47Четыре вуза из ДНР прошли аккредитацию в России
10:47В Татарстане заявили, что не запрещали ряд исполнителей в детских лагерях
10:46СК назвал причину ЧП с самолетом Nordwind в Шереметьево
10:46Адвокат Вышинского прокомментировал заявления офиса Зеленского об обмене
10:44Совфед может провести мониторинг регионального законодательства о митингах
10:42На Ямале вахтовик утонул в заболоченном водоеме
10:38Глава села, указанного в первом электронном паспорте, удивился вниманию
10:35Вопрос о компенсации Минску по "Дружбе" еще прорабатывается, заявили в МИД
10:35Число погибших при взрыве в Кабуле возросло до восьми человек
10:34В Екатеринбурге пообещали наказать виновных в порче работы Покраса Лампаса
10:32Патрушев назвал причину пожара на ТЭЦ в Мытищах
10:31Россия не возражает против расширения "нормандского формата", заявили в МИД
10:29Эксперт назвал одновременное освобождение Вышинского и Сенцова бессмыслицей
10:29Суд признал ввод в эксплуатацию "Зимней вишни" в 2014 году недействительным
10:28При крушении самолета на западе Австрии погибли три человека
10:27Карасин: вопрос о статусе Крыма не будут обсуждать в "нормандском формате"
10:27Патрушев: молодежь попадает под влияние террористов из-за зарубежных НКО
Лента новостейМолния