"Всё это я мог бы делать из дома!" Офис, удалёнка или фриланс?

В защиту фриланса, как правило, говорят, что можно работать откуда угодно, заниматься только тем, чем хочется, а если устал – взять отпуск на неопределённый срок. Правда, размывается граница личного и рабочего времени, а ещё нет страховки, стабильности и вообще каких-либо гарантий. Но всяко ведь лучше, чем офис, верно?
А офисы, между тем, из серых опенспейсов с коробками постепенно превращаются чуть ли не во второй дом: обрастают комнатной зеленью, вай-фаем, кафешками, спортзалами, игровыми залами и даже комнатами для сна. Кроме того, многие компании часть штата держат на удалёнке, что должно радовать любителей работать "в халате и тапках".
Что же в итоге лучше – фриланс или офис? Обсуждали Маша, Ваня и Игорь. Эксперт подкаста – Миля Котлярова, автор и ведущий блога Digital Broccoli.
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Эпизод монтировал Андрей Темнов
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