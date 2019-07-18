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РИА Новости
ЯсноПонятно
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"Всё это я мог бы делать из дома!" Офис, удалёнка или фриланс?

Вчера, 12:00
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ЯсноПонятно
"Всё это я мог бы делать из дома!" Офис, удалёнка или фриланс?
Вчера, 12:00
Писать сценарий на ноутбуке в горах, звонить по делам с пляжа, рисовать дома в пижаме. Как-то так обычно представляют фрилансеров: свободных в выборе места, времени и объёма своей работы. Но этот романтичный образ далёк от реальности. На фрилансе пахать приходится не меньше, а стукнуться о подводные камни можно больнее, чем в офисе.
В защиту фриланса, как правило, говорят, что можно работать откуда угодно, заниматься только тем, чем хочется, а если устал – взять отпуск на неопределённый срок. Правда, размывается граница личного и рабочего времени, а ещё нет страховки, стабильности и вообще каких-либо гарантий. Но всяко ведь лучше, чем офис, верно?
А офисы, между тем, из серых опенспейсов с коробками постепенно превращаются чуть ли не во второй дом: обрастают комнатной зеленью, вай-фаем, кафешками, спортзалами, игровыми залами и даже комнатами для сна. Кроме того, многие компании часть штата держат на удалёнке, что должно радовать любителей работать "в халате и тапках".
Что же в итоге лучше – фриланс или офис? Обсуждали Маша, Ваня и Игорь. Эксперт подкаста – Миля Котлярова, автор и ведущий блога Digital Broccoli.
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Эпизод монтировал Андрей Темнов
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