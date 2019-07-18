В Минздраве рассказали о безвредности пальмового масла

МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Само пальмовое масло безвредно, вопросы есть к его очистке, транспортировке и недобросовестным производителям, рассказал РИА Новости главный внештатный специалист диетолог Минздрава РФ Виктор Тутельян.

Законопроект о лишении пальмового масла льгот на НДС и возврате к ставке в 20% планируется внести в Госдуму в четверг, сообщил ранее председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин. По его словам, решение было принято после обсуждения обращения граждан о недопустимости повсеместного использования в пищевых продуктах пальмового масла. По мнению людей, это снижает качество продуктов питания, а иногда и наносит вред здоровью.

По словам Тутельяна, изначально очищенное пальмовое масло из-за своего хорошего жирнокислотного состава использовалось для производства молока для детского питания, чтобы сбалансировать жирнокислотный состав.

"Очищенное хорошее масло, доставленное сюда в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями и повторно очищенное здесь, есть такие способы, оно применяется. Нас волнует только, чтоб нас не обманывали. Если оно там есть, напишите, что оно там есть", - сказал Тутельян.

Он отметил, что на упаковках фальсифицированных молочных продуктов пишут, что в составе есть молоко, но в понимании обычного человека молоко значит коровье. "А когда туда подмешивают - из-за этого шум и гам справедливый", - считает Тутельян.

"Оно (пальмовое масло - ред.) безопасно, как и другие растительные масла", - подчеркнул главный внештатный диетолог Минздрава.

Он отметил, что в пальмовом масле нет полиненасыщенных жирных кислот, поэтому оно хорошо для профилактики развития атеросклероза, нарушений липидного обмена.

"Но что нас волнует - неправильная транспортировка вплоть до того, что - так пишут, я не видел - после нефти в танкерах везут пальмовое масло. Естественно, категорически против. Оно должно быть именно как пищевое и рафинированное", - уточнил специалист Минздрава.