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РИА Новости

В Минздраве рассказали о безвредности пальмового масла

Вчера, 11:06
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© Фото : предоставлено Малайзийским советом производителей пальмового масла (MPOC)Презентация малайзийского пальмового масла пройдет на «Продэкспо-2013»
Презентация малайзийского пальмового масла пройдет на «Продэкспо-2013»
© Фото : предоставлено Малайзийским советом производителей пальмового масла (MPOC)
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Само пальмовое масло безвредно, вопросы есть к его очистке, транспортировке и недобросовестным производителям, рассказал РИА Новости главный внештатный специалист диетолог Минздрава РФ Виктор Тутельян.
Законопроект о лишении пальмового масла льгот на НДС и возврате к ставке в 20% планируется внести в Госдуму в четверг, сообщил ранее председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин. По его словам, решение было принято после обсуждения обращения граждан о недопустимости повсеместного использования в пищевых продуктах пальмового масла. По мнению людей, это снижает качество продуктов питания, а иногда и наносит вред здоровью.
По словам Тутельяна, изначально очищенное пальмовое масло из-за своего хорошего жирнокислотного состава использовалось для производства молока для детского питания, чтобы сбалансировать жирнокислотный состав.
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"Очищенное хорошее масло, доставленное сюда в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями и повторно очищенное здесь, есть такие способы, оно применяется. Нас волнует только, чтоб нас не обманывали. Если оно там есть, напишите, что оно там есть", - сказал Тутельян.
Он отметил, что на упаковках фальсифицированных молочных продуктов пишут, что в составе есть молоко, но в понимании обычного человека молоко значит коровье. "А когда туда подмешивают - из-за этого шум и гам справедливый", - считает Тутельян.
"Оно (пальмовое масло - ред.) безопасно, как и другие растительные масла", - подчеркнул главный внештатный диетолог Минздрава.
Он отметил, что в пальмовом масле нет полиненасыщенных жирных кислот, поэтому оно хорошо для профилактики развития атеросклероза, нарушений липидного обмена.
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"Но что нас волнует - неправильная транспортировка вплоть до того, что - так пишут, я не видел - после нефти в танкерах везут пальмовое масло. Естественно, категорически против. Оно должно быть именно как пищевое и рафинированное", - уточнил специалист Минздрава.
"Везде пытаются сэкономить - это плохо, а само по себе как продукт никаких возражений не имеет", - добавил Тутельян.
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Виктор ТутельянМинистерство здравоохранения РФРоссияОбщество
Популярные комментарии
Интересно, сколько ему заплатили те, кто лоббирует эти поставки?
18 июля, 11:12
Арсений Понфиленко
5900217
Хе-хе... "главный внештатный специалист". Мы уже поняли, что деньги на лоббирование "хорошего" пальмового масла заносились внештатно )
18 июля, 11:12
Дмитрий Широков
5600214
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