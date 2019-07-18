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РИА Новости
Школа волонтера

В Псковской области стартовал пилотный проект волонтеров сферы культуры

Вчера, 11:06
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© РИА Новости / Евгения НовоженинаВ Псковской области стартовал пилотный проект волонтеров сферы культуры
В Псковской области стартовал пилотный проект волонтеров сферы культуры
© РИА Новости / Евгения Новоженина
МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. Пилотный проект "Волонтеры наследия" стартовал в городе Печоры Псковской области 15 июля. Он реализуется в регионе в рамках национального проекта "Культура" и направлен на поддержку добровольческих движений в сфере сохранения культурного наследия народов России, сообщает портал "Добровольцы России".
"Это один из самых крупных проектов программы "Волонтеры культуры", которая реализуется в рамках национального проекта. Мы ожидаем, что из регионов сюда приедут около двух тысяч волонтеров. Они получат возможность не только познакомиться с этими историческими местами, но и поучаствовать в практических работах по воссозданию облика улиц, прилегающих к объектам культурного наследия", – сообщила заместитель министра культуры РФ, администратор национального проекта Ольга Ярилова.
Программа по восстановлению объектов культуры для волонтеров в РФ стартует с июля
28 июня, 15:06
Программа по сохранению объектов культуры для волонтеров стартует с июля
Первая смена нового проекта продлится две недели и объединит 200 человек от 18 до 59 лет из 19 регионов страны.
Основная задача волонтеров ‒ помочь привести в порядок древние храмы и монастыри региона. Днем добровольцы смогут попробовать себя в роли столяров, плотников, маляров, фермеров, строителей, авторов элементов малой архитектуры и даже ландшафтных дизайнеров. А вечером активистов ждет разнообразная культурная и спортивная программа.
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