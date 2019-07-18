В Псковской области стартовал пилотный проект волонтеров сферы культуры

МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. Пилотный проект "Волонтеры наследия" стартовал в городе Печоры Псковской области 15 июля. Он реализуется в регионе в рамках национального проекта "Культура" и направлен на поддержку добровольческих движений в сфере сохранения культурного наследия народов России, сообщает портал "Добровольцы России".

"Это один из самых крупных проектов программы "Волонтеры культуры", которая реализуется в рамках национального проекта. Мы ожидаем, что из регионов сюда приедут около двух тысяч волонтеров. Они получат возможность не только познакомиться с этими историческими местами, но и поучаствовать в практических работах по воссозданию облика улиц, прилегающих к объектам культурного наследия", – сообщила заместитель министра культуры РФ, администратор национального проекта Ольга Ярилова.

Первая смена нового проекта продлится две недели и объединит 200 человек от 18 до 59 лет из 19 регионов страны.