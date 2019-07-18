Вице-премьер Италии допустил возможность досрочных выборов

РИМ, 18 июл – РИА Новости, Александр Логунов. Вице-премьер и лидер правящей партии "Лига" Италии Маттео Сальвини допустил возможность досрочных выборов, предоставив возможность сделать выбор своим союзникам по правительственной коалиции "Движение 5 звезд" (Д5З).

"Это выбор "Движения 5 звезд". Дела делаются или не делаются", - ответил Сальвини на вопрос, ждет ли правительство досрочное сложение полномочий.

Говоря о возможных сроках роспуска парламента для проведения выборов, Сальвини дал понять, что если его условия не будут приняты, правящую коалицию ждет кризис уже в ближайшее время. "…есть закон об автономии, реформа правосудия, финансовый маневр. С этими тремя шагами я иду вперед, с тремя "нет" все изменится", - заявил он в интервью газете Il Corriere della Sera

В то же время лидер "Движения", другой вице-премьер Италии Луиджи Ди Майо отмел вероятность кризиса, назвав нынешнее правительство "единственным возможным".

"Для нас деятельность правительства продолжается, если оно делает что-то для итальянцев и если говорит итальянцам правду. Честно говоря, я не вижу споров, а только непрерывные атаки на Д5З", - сказал он в интервью тому же изданию.

Ди Майо повторил призыв к своему коллеге выступить в парламенте в связи со скандалом о якобы имевшем место финансировании "Лиги" со стороны РФ. "Это бы действовало для любого представителя "Движения". Мы бы потребовали то же самое. Выступление перед парламентом - это, среди прочего, возможность рассказать свою версию", - сказал вице-премьер.

Во вторник Сальвини в ответ на требования оппозиции и призывы союзников допустил возможность того, что он прокомментирует расследование о "российском финансировании" в ходе так называемого question time – специального заседания, на котором члены правительства кратко отвечают на вопросы парламентариев.

История, касающаяся якобы имевшего место финансирования "Лиги", возникла в феврале после публикации популярного еженедельника L'Espresso. Издание утверждало, что представители "Лиги" вели секретные переговоры в Москве, чтобы обеспечить крупное финансирование для партии в преддверии европейских выборов. Российская финансовая помощь должна была поступить "Лиге" якобы благодаря заключению сделки между нефтяными компаниями двух стран на поставки 3 миллионов тонн дизельного топлива. Журнал сообщил, что переговоры по этой сделке проходили в октябре прошлого года в Москве в обстановке глубокой секретности между доверенным лицом Сальвини, главой ассоциации "Ломбардия-Россия" Джанлукой Савоини и "видными представителями" российского истеблишмента. Сальвини неоднократно заявлял, что "Лига" не получала никакого финансирования из России.