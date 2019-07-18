Члены ОП РФ представили регионам планы по развитию добровольчества

МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. Планы мероприятий по реализации Концепции содействия развитию добровольчества в России до 2025 года и по популяризации волонтерства, деятельности социально ориентированных НКО и благотворительности обсудили в ходе онлайн-совещания с региональными общественными палатами члены ОП РФ 17 июля, сообщает пресс-служба организации.

По словам председателя совета Ассоциации волонтерских центров Артема Метелева, оба документа составлялись с учетом мнений и предложений активистов со всей страны.

"Мы получили больше тысячи предложений в данные планы; часть из них во многих дискуссиях с министерствами и ведомствами удалось защитить", – подчеркнул он.

Начальник отдела проектов межсекторного взаимодействия департамента стратегического развития и инноваций Министерства экономического развития РФ Татьяна Евлампиева в свою очередь отметила, что в одном из планов предусмотрено 95 мероприятий и примерно 40 во втором.

"Впервые у нас такой широкий перечень министерств вошел в список исполнителей мероприятий. Сейчас далеко не во всех федеральных ведомствах в полномочиях прописана задача развития добровольчества, поэтому мы должны добиться, чтобы все министерства эту задачу поставили перед собой", ‒ сказала она.

Евлампиева также добавила, что Минздрав РФ и Минтруд РФ уже взяли на себя обязательства принять документ, в котором будет прописан порядок взаимодействия с добровольческими движениями.

"Сейчас мы предлагаем эту работу провести с МЧС и Минспорта РФ и также будем прикладывать усилия, чтобы другие ведомства разработали подобные документы", – подчеркнула спикер.

Более подробно о значении плана мероприятий по популяризации добровольчества в ходе совещания рассказала председатель Комиссии ОП РФ по развитию некоммерческого сектора и поддержке социально ориентированных НКО Елена Тополева-Солдунова.

"Большая часть наших граждан либо мало знают о теме волонтерства и добровольчества, либо слышали об этом и готовы даже вовлекаться в такую деятельность, но не знают, как это сделать. Вот почему очень важен такой план", – отметила она.