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РИА Новости
Школа волонтера

Члены ОП РФ представили регионам планы по развитию добровольчества

Вчера, 11:04
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© РИА Новости / Сергей КулаковЧлены ОП РФ представили регионам планы по развитию добровольчества
Члены ОП РФ представили регионам планы по развитию добровольчества
© РИА Новости / Сергей Кулаков
МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. Планы мероприятий по реализации Концепции содействия развитию добровольчества в России до 2025 года и по популяризации волонтерства, деятельности социально ориентированных НКО и благотворительности обсудили в ходе онлайн-совещания с региональными общественными палатами члены ОП РФ 17 июля, сообщает пресс-служба организации.
По словам председателя совета Ассоциации волонтерских центров Артема Метелева, оба документа составлялись с учетом мнений и предложений активистов со всей страны.
"Мы получили больше тысячи предложений в данные планы; часть из них во многих дискуссиях с министерствами и ведомствами удалось защитить", – подчеркнул он.
Начальник отдела проектов межсекторного взаимодействия департамента стратегического развития и инноваций Министерства экономического развития РФ Татьяна Евлампиева в свою очередь отметила, что в одном из планов предусмотрено 95 мероприятий и примерно 40 во втором.
"Впервые у нас такой широкий перечень министерств вошел в список исполнителей мероприятий. Сейчас далеко не во всех федеральных ведомствах в полномочиях прописана задача развития добровольчества, поэтому мы должны добиться, чтобы все министерства эту задачу поставили перед собой", ‒ сказала она.
Евлампиева также добавила, что Минздрав РФ и Минтруд РФ уже взяли на себя обязательства принять документ, в котором будет прописан порядок взаимодействия с добровольческими движениями.
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"Сейчас мы предлагаем эту работу провести с МЧС и Минспорта РФ и также будем прикладывать усилия, чтобы другие ведомства разработали подобные документы", – подчеркнула спикер.
Более подробно о значении плана мероприятий по популяризации добровольчества в ходе совещания рассказала председатель Комиссии ОП РФ по развитию некоммерческого сектора и поддержке социально ориентированных НКО Елена Тополева-Солдунова.
"Большая часть наших граждан либо мало знают о теме волонтерства и добровольчества, либо слышали об этом и готовы даже вовлекаться в такую деятельность, но не знают, как это сделать. Вот почему очень важен такой план", – отметила она.
По словам Тополевой-Солдуновой, в будущем также планируется подготовить информационные материалы для проведения региональных конкурсов для журналистов, освещающих тему добровольчества.
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Школа волонтераАссоциация волонтерских центров (АВЦ)Волонтерство в РоссииВолонтерыЕлена Тополева-СолдуноваОбщественная палата РФ
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