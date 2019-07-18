"Транснефть" не комментирует сообщения о разногласиях по нефти из "Дружбы"

МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. "Транснефть" не комментирует информацию СМИ о разногласиях по судьбе загрязненной нефти из трубопровода "Дружба", заявил журналистам советник президента компании Игорь Демин.
"Не комментируем", - сказал Демин и предложил обратиться к авторам публикации, назвав ее "чухней".
В среду агентство Рейтер сообщило со ссылкой на источники, что "Транснефть" планирует начать подмешивать нефть с высоким содержанием хлорорганики в чистые потоки со следующей недели, чтобы постепенно очистить систему нефтепроводов. По информации агентства, во вторник на совещании в Минэнерго РФ нефтекомпании и "Транснефть" не смогли найти компромиссный вариант очистки трубопроводной системы от "грязной" нефти. "Транснефть" предложила компаниям схему постепенного подмешивания некондиционной нефти в чистый поток, что, по данным источников агентства, приведет к сохранению повышенного содержания хлорорганики (но не выше нормы) по крайней мере до середины 2020 года, а может затянуться и до 2021-го.
Нефтекомпании РФ, по информации Рейтер, не согласились с предложенной схемой, - по их мнению, рост содержания органических хлоридов в нефти негативно повлияет на ее стоимость, а также потребует дополнительных технических решений от НПЗ. По данным одного из источников, сейчас компании продумывают альтернативные варианты решения проблемы, которые они хотят предложить Минэнерго, в частности, продажу загрязненной нефти со скидкой.
Еще один источник агентства в нефтекомпании РФ отметил, что схема очистки трубопроводов уже согласована "Транснефтью" и Минэнерго, и поскольку повышение содержания хлорорганики находится в рамках предельных значений техрегламента ЕАЭС, то планы трубопроводной монополии вряд ли изменятся.
В апреле в трубопроводную систему " Дружба ", по которой идет экспорт нефти из России через Белоруссию в европейском направлении, попало загрязненное хлоридами сырье. В результате 24-25 апреля Польша и Украина остановили прием нефти. В течение мая прокачка "чистой" нефти из РФ возобновилась в Белоруссии, на Украине и далее в Словакии, Чехии и Венгрии. Польша возобновила прокачку 10 июня, поясняя, что пока идут частичные поставки. "Транснефть" с 1 июля возобновила поставки нефти по трубопроводу " Дружба " в полном объеме.