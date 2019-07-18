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РИА Новости

У России и НАТО нет системной работы над военными вопросами, заявили в МИД

Вчера, 10:58
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© AP Photo / Ronald ZakАндрей Келин
Андрей Келин
© AP Photo / Ronald Zak
Андрей Келин. Архивное фото
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Россия и НАТО не ведут системной работы над военными вопросами, есть только эпизодические контакты, что не дает возможности для уменьшения военно-политической напряженности в Европе, это большая проблема, заявил в интервью РИА Новости директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Андрей Келин.
"К сожалению, нет", - сказал Келин в ответ на вопрос, есть ли понимание, когда может быть восстановлен полноформатный диалог РФ и НАТО по военной линии.
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"Это диалог, который представляет из себя пирамиду – наверху ее руководители беседуют, под ней – военные эксперты с участием дипломатов. Сейчас НАТО согласилось на то, чтобы беседовали только по линии начальников Генштабов и России, и США, также верховного главнокомандующего ОВС НАТО в Европе", - сообщил дипломат.
Он отметил, что такие встречи действительно происходят, например, недавно она состоялась в Баку; также есть контакты по телефону.
"Это все хорошо, без сомнения, но нет системной работы над военными вопросами. Есть только эпизодические встречи и контакты, и это не дает возможности для деэскалации, для разрядки, для уменьшения военно-политической напряженности в Европе. Это большая проблема, одна из самых крупных проблем в Европе с военной точки зрения", - резюмировал собеседник.
Читайте полный текст интервью с Андреем Келиным >>
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Андрей КелинНАТОЕвропаРоссияВ мире
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