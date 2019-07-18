У России и НАТО нет системной работы над военными вопросами, заявили в МИД

МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Россия и НАТО не ведут системной работы над военными вопросами, есть только эпизодические контакты, что не дает возможности для уменьшения военно-политической напряженности в Европе, это большая проблема, заявил в интервью РИА Новости директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Андрей Келин.

"К сожалению, нет", - сказал Келин в ответ на вопрос, есть ли понимание, когда может быть восстановлен полноформатный диалог РФ и НАТО по военной линии.

"Это диалог, который представляет из себя пирамиду – наверху ее руководители беседуют, под ней – военные эксперты с участием дипломатов. Сейчас НАТО согласилось на то, чтобы беседовали только по линии начальников Генштабов и России, и США, также верховного главнокомандующего ОВС НАТО в Европе", - сообщил дипломат.

Он отметил, что такие встречи действительно происходят, например, недавно она состоялась в Баку; также есть контакты по телефону.