Четвертый блок Белоярской АЭС вывели на номинальную мощность

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 июл - РИА Новости. Энергоблок №4 Белоярской атомной электростанции (БАЭС) в Свердловской области с уникальным ядерным реактором на быстрых нейтронах БН-800, который был отключен от сети 12 июля из-за поступившего сигнала о неполадках, выведен на номинальную мощность после остановки, сообщили РИА Новости в пресс-службе станции.

Ранее станция сообщала, что устанавливаются и устраняются причины отключения электрического генератора, после чего выработка электроэнергии энергоблоком №4 будет возобновлена. Как отмечали в пресс-службе, радиационная обстановка в городе Заречный, где расположена АЭС, соответствует режиму нормальной эксплуатации и находится на уровне естественного фона. Во вторник энергоблок возобновил работу.

"Вчера в 22.30 (20.30 мск) энергоблок №4 был выведен на номинальную мощность", - сказал собеседник агентства.