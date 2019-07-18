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РИА Новости
Ядерные технологии

Четвертый блок Белоярской АЭС вывели на номинальную мощность

Вчера, 10:57
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкЦентральный зал 4-го энергоблока с реактором БН-800 Белоярской атомной электростанции
Центральный зал 4-го энергоблока с реактором БН-800 Белоярской атомной электростанции
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Центральный зал 4-го энергоблока с реактором БН-800 Белоярской атомной электростанции . Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 июл - РИА Новости. Энергоблок №4 Белоярской атомной электростанции (БАЭС) в Свердловской области с уникальным ядерным реактором на быстрых нейтронах БН-800, который был отключен от сети 12 июля из-за поступившего сигнала о неполадках, выведен на номинальную мощность после остановки, сообщили РИА Новости в пресс-службе станции.
Ранее станция сообщала, что устанавливаются и устраняются причины отключения электрического генератора, после чего выработка электроэнергии энергоблоком №4 будет возобновлена. Как отмечали в пресс-службе, радиационная обстановка в городе Заречный, где расположена АЭС, соответствует режиму нормальной эксплуатации и находится на уровне естественного фона. Во вторник энергоблок возобновил работу.
Центральный зал 4-го энергоблока Белоярской АЭС в городе Заречный Свердловской области
12 июля, 10:59
Один из энергоблоков Белоярской АЭС отключили из-за сигнала о неполадках
"Вчера в 22.30 (20.30 мск) энергоблок №4 был выведен на номинальную мощность", - сказал собеседник агентства.
Энергоблок №4 Белоярской АЭС с реактором БН-800 с жидкометаллическим теплоносителем, натрием начал работу в конце 2015 года. Он необходим для отработки ряда технологий для развития атомной энергетики на основе так называемого замкнутого ядерного топливного цикла. В таком цикле расширенного воспроизводства ядерного "горючего" существенно расширится топливная база атомной энергетики, а также появится возможность уменьшить объемы радиоактивных отходов благодаря "выжиганию" опасных радионуклидов.
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