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РИА Новости

МИД Украины подготовил ответ на решение России по Донбассу

Вчера, 10:56
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкПаспорта граждан ДНР и РФ
Паспорта граждан ДНР и РФ
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
КИЕВ, 18 июл — РИА Новости. Министерство иностранных дел Украины отреагировало на решение Москвы по паспортам для жителей Донбасса.
Накануне Владимир Путин подписал указ, который упростил получение российского гражданства всем жителям Донецкой и Луганской областей, а не только ДНР и ЛНР.

"На фоне указанных действий Кремля МИД уже подготовил на рассмотрение СНБО Украины перечень мер по защите национальной безопасности, законных прав и интересов граждан Украины в соответствии с международным правом и законодательством Украины", — говорится в релизе внешнеполитического ведомства.

О каких именно мерах идет речь, пока не уточняется. В МИД также заявили, что Москва вмешивается во внутренние дела Украины, и подчеркнули, что украинская сторона не признает российские указы о "паспортизации".
"МИД Украины категорически требует <...> безотлагательно отменить все агрессивные решения в отношении Украины и устранить их негативные последствия", — добавляется в сообщении.
Кроме того, в Киеве выразили надежду на то, что западные партнеры усилят антироссийские санкции.
Паспорта гражданина Российской Федерации и гражданина Украины
2 мая, 03:26
В Киеве пригрозили получающим российские паспорта украинцам

Паспортизация жителей Донбасса

В конце ноября 2018 года Украина ограничила въезд на свою территорию для мужчин из России в возрасте от 16 до 60 лет. Владимир Путин заявил, что Москва не будет вводить никаких ответных ограничений, а, напротив, облегчит украинцам получение российского гражданства.
В декабре президент подписал закон, дающий главе государства право определять категории иностранцев, которые могут получить российские паспорта в упрощенном порядке. В апреле вступил в силу соответствующий указ по жителям ДНР и ЛНР, и уже через несколько дней открылись первые центры выдачи документов.
Это вызвало возмущение в Киеве, однако в Москве подчеркнули, что "вопрос носит чисто гуманитарный характер, у России нет желания создавать проблемы Киеву, но ситуация с гражданскими правами в Донбассе переходит границы".
Документы жителя Луганска, пришедшего в отделении миграционной службы самопровозглашенной Луганской Народной Республики для подачи заявления на получение российского гражданства
3 июля, 20:02
МИД оценил отказ Канады впускать жителей Донбасса с российскими паспортами
2085878101443
ДонбассРоссияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Не понял в чем проблема. По либеральным ценностям свобода человека-самая главная ценность. Если гражданин Украины выбирает гражданство России и российский паспорт это только его волеизъявление. Причем здесь защита интересов украинских граждан? Мы что отлавливаем их и насильно запихиваем в российское гражданство? Бред короче...Сделайте так, чтобы люди от вас не бежали. Вот вам мое слово.
18 июля, 11:39
InGood FitRu
27932106
Как какой, как обычно, всей Радой вышиванки оденут и гимн споют.
18 июля, 11:48
Себекхотеп III
118850004
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