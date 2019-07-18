МИД Украины подготовил ответ на решение России по Донбассу

КИЕВ, 18 июл — РИА Новости. Министерство иностранных дел Украины отреагировало на решение Москвы по паспортам для жителей Донбасса.

Накануне Владимир Путин подписал указ, который упростил получение российского гражданства всем жителям Донецкой и Луганской областей, а не только ДНР и ЛНР.

"На фоне указанных действий Кремля МИД уже подготовил на рассмотрение СНБО Украины перечень мер по защите национальной безопасности, законных прав и интересов граждан Украины в соответствии с международным правом и законодательством Украины", — говорится в релизе внешнеполитического ведомства.

О каких именно мерах идет речь, пока не уточняется. В МИД также заявили, что Москва вмешивается во внутренние дела Украины, и подчеркнули, что украинская сторона не признает российские указы о "паспортизации".

"МИД Украины категорически требует <...> безотлагательно отменить все агрессивные решения в отношении Украины и устранить их негативные последствия", — добавляется в сообщении.

Кроме того, в Киеве выразили надежду на то, что западные партнеры усилят антироссийские санкции.

Паспортизация жителей Донбасса

В конце ноября 2018 года Украина ограничила въезд на свою территорию для мужчин из России в возрасте от 16 до 60 лет. Владимир Путин заявил, что Москва не будет вводить никаких ответных ограничений, а, напротив, облегчит украинцам получение российского гражданства.

В декабре президент подписал закон, дающий главе государства право определять категории иностранцев, которые могут получить российские паспорта в упрощенном порядке. В апреле вступил в силу соответствующий указ по жителям ДНР и ЛНР, и уже через несколько дней открылись первые центры выдачи документов.