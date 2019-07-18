В МИД рассказали детали обсуждения ДРСМД на заседании Совета Россия — НАТО

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Москва ожидала большего от заседания Совета Россия — НАТО, заявил в интервью РИА Новости директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД Андрей Келин.
Мероприятие состоялось 5 июля, в центре внимания была ситуация в Европе с учетом выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Дипломат рассказал, что российская сторона донесла до альянса свою аргументацию по ДРСМД, но пока позиция НАТО состоит в том, чтобы огульно обвинять Москву и уходить от конструктивного обсуждения.
"Мы убеждены, что попытки переложить на Россию ответственность за развал ДРСМД — дело бессмысленное. Это выбор и решение американской стороны, которая полностью отказалась от предложенных нами конкретных и реалистичных мер по транспарентности, по снятию накопившейся озабоченности", — отметил Келин.
Россия не намерена размещать ракеты в Европе и других регионах, пока там не появятся американские ракеты, подчеркнул представитель МИД. Кроме того, Москва призвала НАТО дать аналогичное обещание.
"Потому что когда вы имеете два таких заявления — это уже что-то, это уже некая политическая конструкция, на базе которой можно дальше действовать. К сожалению, наши партнеры пока этого не сделали", — заключил собеседник агентства.
СССР и США подписали ДРСМД в 1987 году: стороны обязались уничтожить все комплексы баллистических и крылатых ракет наземного базирования со средним и меньшим диапазоном действия. В октябре 2018-го Трамп объявил о выходе Вашингтона из сделки из-за "несоблюдения" Москвой обязательств, однако доказательств американская сторона не предоставила. В 2019 году Россия — в ответ на действия США — приостановила свое участие в ДРСМД.