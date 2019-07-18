В МИД рассказали детали обсуждения ДРСМД на заседании Совета Россия — НАТО

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Москва ожидала большего от заседания Совета Россия — НАТО, заявил в интервью РИА Новости директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД Андрей Келин.

Мероприятие состоялось 5 июля, в центре внимания была ситуация в Европе с учетом выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Дипломат рассказал, что российская сторона донесла до альянса свою аргументацию по ДРСМД, но пока позиция НАТО состоит в том, чтобы огульно обвинять Москву и уходить от конструктивного обсуждения.

"Мы убеждены, что попытки переложить на Россию ответственность за развал ДРСМД — дело бессмысленное. Это выбор и решение американской стороны, которая полностью отказалась от предложенных нами конкретных и реалистичных мер по транспарентности, по снятию накопившейся озабоченности", — отметил Келин.

Россия не намерена размещать ракеты в Европе и других регионах, пока там не появятся американские ракеты, подчеркнул представитель МИД. Кроме того, Москва призвала НАТО дать аналогичное обещание.

"Потому что когда вы имеете два таких заявления — это уже что-то, это уже некая политическая конструкция, на базе которой можно дальше действовать. К сожалению, наши партнеры пока этого не сделали", — заключил собеседник агентства.