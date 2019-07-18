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РИА Новости

Мэр Вилюйска извинился перед сотрудниками телекомпании "Саха"

Вчера, 10:53
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© Фото : страница Нюргустана Афанасьева в инстаграмеМэр города Вилюйска Нюргустан Афанасьев
Мэр города Вилюйска Нюргустан Афанасьев
© Фото : страница Нюргустана Афанасьева в инстаграме
ЯКУТСК, 18 июл — РИА Новости. Мэр якутского города Вилюйск Нюургустан Афанасьев извинился перед руководством национальной вещательной компании "Саха" и коллективом за конфликт, произошедший 16 июля.
Во вторник журналисты "Якутии 24" вели съемку в здании городской администрации без разрешения. По словам корреспондента Евгения Тойтонова, они проводили опрос о состоянии дорог.
Афанасьев вызвал полицию, сотрудников СМИ задержали, но после дачи объяснений их отпустили.
По словам мэра, журналисты провоцировали конфликт и не показали удостоверение. Председатель Союза журналистов Якутии Галина Бочкарева назвала поведение Афанасьева нонсенсом.
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Афанасьев рассказал, что обсудил ситуацию с гендиректором НВК "Саха" Олегом Марковым.
Он признал, что принял сотрудников "Якутии 24" за "скандальных репортеров другого СМИ".

"Все-таки культура по отношению к респондентам, я считаю, должна быть. Ранее в должности директора школы я очень хорошо сотрудничал с НВК "Саха", и в будущем хотелось бы сохранить эту традицию", — заявил РИА Новости Афанасьев.

В свою очередь, руководство национальной вещательной компании подтвердило РИА Новости, что конфликт улажен, обращаться прокуратуру не планируют.
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