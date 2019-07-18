В Германии проходят обыски в квартирах предполагаемых исламистов

МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Полицейская операция против предполагаемых исламистов проходит в четверг в городах Кельн и Дюрен на западе Германии, сообщает полиция Кельна.
Как отмечается в пресс-релизе полиции, опубликованном на портале Presse Portal, обыски в квартирах проходят с 4 утра по местному времени (5.00 мск). Сведения служб безопасности, ставшие причиной обысков, указывали на возможную террористическую деятельность предполагаемых экстремистов.
Отмечается, что в центре расследования оказалась "квартира в Дюрене, в которой полиция в настоящее время ищет конкретные улики, свидетельствующие о планировании нападения".
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