В Германии проходят обыски в квартирах предполагаемых исламистов

МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Полицейская операция против предполагаемых исламистов проходит в четверг в городах Кельн и Дюрен на западе Германии, сообщает полиция Кельна.

Отмечается, что в центре расследования оказалась "квартира в Дюрене, в которой полиция в настоящее время ищет конкретные улики, свидетельствующие о планировании нападения".