Ситуация в городе, где находится Калининская АЭС, спокойная

"Все спокойно, все нормально. Мы не зависим по электропитанию от атомной станции. Обстановка в городе абсолютно спокойная, все в штатном режиме. Это штатная ситуация атомной станции, ничего страшного не произошло. Радиационный фон - 9 микрорентген, это замечательный показатель", - сказала собеседница агентства.