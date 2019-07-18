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РИА Новости

Ситуация в городе, где находится Калининская АЭС, спокойная

Вчера, 10:47
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© РИА Новости / Константин ЧалабовКалининская атомная электростанция
Калининская атомная электростанция
© РИА Новости / Константин Чалабов
Калининская атомная электростанция . Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 18 июл - РИА Новости. Отключение энергоблоков Калининской АЭС не сказалось на жизни города Удомля, где расположена станция, обстановка там "абсолютно спокойная", заявила РИА Новости начальник городской Единой дежурной диспетчерской службы, которая на местном уровне следит за обстановкой с ЧС, Елена Семенова.
В ночь на четверг три энергоблока атомной станции отключились из-за короткого замыкания в одном из трансформаторов, которое в свою очередь вызвало перебои ЛЭП. Энергоблокам стало некуда выдавать электроэнергию, и они по проектному алгоритму отключились от сети.
"Все спокойно, все нормально. Мы не зависим по электропитанию от атомной станции. Обстановка в городе абсолютно спокойная, все в штатном режиме. Это штатная ситуация атомной станции, ничего страшного не произошло. Радиационный фон - 9 микрорентген, это замечательный показатель", - сказала собеседница агентства.
Население Удомли – 27,6 тысяч человек.
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