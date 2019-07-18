В МИД ответили на отказ Киева регистрировать россиян наблюдателями от ОБСЕ

МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Отказ Киева регистрировать граждан РФ в качестве наблюдателей от миссии ОБСЕ на досрочные парламентские выборы на Украине - еще один штришок к мутной предвыборной кампании в стране, заявил в интервью РИА Новости директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Андрей Келин.

"Мы заявили туда около двух десятков человек, хотя знали, что закон продолжает действовать (в феврале 2019 года Верховная рада приняла закон, запрещающий представителям России работать в качестве наблюдателей на выборах на Украине. – ред). БДИПЧ официально запрашивал украинскую сторону по участию наших наблюдателей, но получил отрицательный ответ. На днях мы узнали об этом. Что ж, очень жаль. Это еще один штришок к той мутной кампании, которая идет сейчас на Украине", - сказал дипломат.