Хавьер Бардем может сыграть Тритона в экранизации "Русалочки"

Режиссер картины Боб Маршалл активно занимается подбором актеров. Уже известно, что Ариэль сыграет темнокожая певица Холли Бэйли, а ведьму Урсулу – Мелисса Маккарти. Переговоры о роли принца Эрика ведет Гарри Стайлс, бывший солист группы One Direction.

Мультфильм "Русалочка" вышел на экраны 30 лет назад, имел огромный успех и запомнился зрителям композициями Under The Sea, Part Of Your World, Kiss the Girl.

Предполагается, что в экранизации будет использована и музыка из оригинального мультфильма, и новые мелодии того же композитора, Алана Менкен на стихи Лин-Мануэля Миранды, создателя успешных бродвейских мюзиклов "На высотах" и "Гамильтон". Миранда также выступит продюсером фильма вместе с Бобом Маршаллом.