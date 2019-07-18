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РИА Новости
Культура

Хавьер Бардем может сыграть Тритона в экранизации "Русалочки"

Вчера, 10:49
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк63-й Каннский кинофестиваль во Франции
63-й Каннский кинофестиваль во Франции
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. Испанский актер Хавьер Бардем ведет переговоры о съемках в ремейке диснеевской "Русалочки" в роли Тритона, отца главной героини, сообщает Variety.
Режиссер картины Боб Маршалл активно занимается подбором актеров. Уже известно, что Ариэль сыграет темнокожая певица Холли Бэйли, а ведьму Урсулу – Мелисса Маккарти. Переговоры о роли принца Эрика ведет Гарри Стайлс, бывший солист группы One Direction.
Мультфильм "Русалочка" вышел на экраны 30 лет назад, имел огромный успех и запомнился зрителям композициями Under The Sea, Part Of Your World, Kiss the Girl.
Предполагается, что в экранизации будет использована и музыка из оригинального мультфильма, и новые мелодии того же композитора, Алана Менкен на стихи Лин-Мануэля Миранды, создателя успешных бродвейских мюзиклов "На высотах" и "Гамильтон". Миранда также выступит продюсером фильма вместе с Бобом Маршаллом.
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КультураКино и сериалыНовости культурыХавьер Бардем
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