СМИ: в Таиланде задержали туристов, которые купались голыми в море

Пять девушек и один молодой человек в возрасте от 17 до 20 лет, приехавшие на отдых в Таиланд из Великобритании, Австралии, Испании и Японии, заявили полиции на допросе, что им стало скучно из-за того, что все бары были закрыты два дня из-за буддийских праздников, и они решили для разнообразия искупаться голышом, сообщает портал.