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РИА Новости

СМИ: в Таиланде задержали туристов, которые купались голыми в море

Вчера, 10:38
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БАНГКОК, 18 июл – РИА Новости. Шестеро иностранных туристов, купавшиеся голыми в море в провинции Краби на юге Таиланда в ночь на четверг, задержаны полицией по сигналу местного жителя и оштрафованы, сообщает в четверг новостной интернет-портал Thaiger.
Пять девушек и один молодой человек в возрасте от 17 до 20 лет, приехавшие на отдых в Таиланд из Великобритании, Австралии, Испании и Японии, заявили полиции на допросе, что им стало скучно из-за того, что все бары были закрыты два дня из-за буддийских праздников, и они решили для разнообразия искупаться голышом, сообщает портал.
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В Таиланде 16 и 17 июля была запрещена продажа алкоголя в связи с празднованием наступления буддийского поста. В четверг продажа алкоголя возобновилась в обычном режиме.
Всем задержанным иностранцам были предъявлены обвинения в нарушении общественного порядка и нескромном вызывающем поведении. Обвиняемые признали свою вину и выплатили административный штраф в размере 500 таиландских бат (16,6 доллара) с человека, после чего были освобождены и продолжили отдых, говорится в сообщении.
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