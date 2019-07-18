Из лагеря в Крыму госпитализировали еще одного ребенка

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл - РИА Новости. Число отравившихся детей и вожатых, доставленных в больницу Евпатории из местного лагеря, после госпитализации еще одного ребенка возросло до 57, сообщили РИА Новости в минздраве региона.

"В ГБУЗ РК "Евпаторийская городская больница" госпитализирован еще один ребенок из детского оздоровительного лагеря "Лучистый", он находится в состоянии средней степени тяжести. По состоянию на 08.00 18 июля, всего госпитализировано 57 человек (52 ребенка, пять вожатых). Состояние пациентов стабильное", - сказали в минздраве.

На 8.00 мск четверга никто из госпитализированных не выписан, отметили в ведомстве.

Все госпитализированные приехали из Татарстана. Диагноз заболевших пока не обнародован. Роспотребнадзор Крыма указал на наличие возбудителя норовируса у первых заболевших детей. Министерство по делам молодежи Татарстана исключило наличие ротавирусной инфекции у отравившихся детей и вожатых, сообщив, что причиной отравления мог стать салат, который они употребляли в пищу.