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РИА Новости

Из лагеря в Крыму госпитализировали еще одного ребенка

Вчера, 10:27
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл - РИА Новости. Число отравившихся детей и вожатых, доставленных в больницу Евпатории из местного лагеря, после госпитализации еще одного ребенка возросло до 57, сообщили РИА Новости в минздраве региона.
"В ГБУЗ РК "Евпаторийская городская больница" госпитализирован еще один ребенок из детского оздоровительного лагеря "Лучистый", он находится в состоянии средней степени тяжести. По состоянию на 08.00 18 июля, всего госпитализировано 57 человек (52 ребенка, пять вожатых). Состояние пациентов стабильное", - сказали в минздраве.
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На 8.00 мск четверга никто из госпитализированных не выписан, отметили в ведомстве.
Все госпитализированные приехали из Татарстана. Диагноз заболевших пока не обнародован. Роспотребнадзор Крыма указал на наличие возбудителя норовируса у первых заболевших детей. Министерство по делам молодежи Татарстана исключило наличие ротавирусной инфекции у отравившихся детей и вожатых, сообщив, что причиной отравления мог стать салат, который они употребляли в пищу.
Управление СК по Крыму возбудило два уголовных дела по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, жизни или здоровья потребителей, и нарушения санитарно-эпидемиологических правил. Расследование начал и Роспотребнадзор.
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