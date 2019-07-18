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РИА Новости

"Транснефть" сообщила о возобновлении прокачки нефти на Антипинский НПЗ

Вчера, 10:25
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Прокачка нефти на Антипинский НПЗ началась в 02.00 мск, сообщил журналистам советник президента "Транснефти" Игорь Демин.
"В 02.00 (мск) началась прокачка на Антипинский НПЗ", - сказал Демин.
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Мазуров рассказал о роли Сбербанка в банкротстве Антипинского НПЗ
Антипинский НПЗ был основным активом группы "Новый поток", председатель совета директоров и основатель которой Дмитрий Мазуров был задержан в июле в рамках уголовного дела о мошенничестве. Дело было возбуждено по заявлению Сбербанка, являющегося крупнейшим кредитором группы. Ранее, в конце мая, Сбербанк взыскал как залог по кредиту 100% акций компании, через которую структуры Мазурова владели 80% акций "Антипинского НПЗ".
В июне Сбербанк сообщил, что этот пакет у него приобрела "Сокар Энергоресурс", участниками которой являются сам банк и группа инвесторов. Операционное управление НПЗ сейчас обеспечивает азербайджанская государственная нефтяная компания SOCAR, она пока рассматривает вступление в проект как акционер.
"Транснефть" проинформировала и о ситуации с прокачкой нефти по другим направлениям. Так, прокачка в рамках комплексного опробования на Комсомольский НПЗ по отводу от ВСТО остановлена из-за отсутствия на заводе свободных емкостей, сообщил Демин.
Во всех портах, по его словам, погода рабочая, в Новороссийске несколько раз из-за грозы останавливался налив, однако на исполнении графика это не сказалось.
Председатель совета директоров и основатель нефтегазовой компании Новый поток Дмитрий Мазуров. Архивное фото
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Мазуров ищет партнеров для выкупа у Сбербанка акций Антипинского НПЗ
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НовороссийскТранснефтьЭкономика
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