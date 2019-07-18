В окрестностях Иерусалима нашли город времен неолита

ТЕЛЬ-АВИВ, 18 июл — РИА Новости. Израильские ученые нашли в окрестностях современного Иерусалима остатки большого древнего поселения, где в эпоху неолита жили около трех тысяч человек. Об этом сообщило национальное Управление древностей.

Поселение обнаружили при расширении автомобильной трассы. По словам исследователей, это открытие меняет представление о древней Иудее как о периферии тогдашнего мира, пустынном и изолированном регионе.

"Впервые в Израиле находят настолько крупное поселение неолитического периода, то есть существовавшее девять тысяч лет назад. Здесь жили по меньшей мере две-три тысячи человек — масштабы, сопоставимые с современными городами", — приводятся в пресс-релизе слова руководителей раскопок Хамуди Халайли и Яакова Варди.

Археологи нашли остатки крупных жилых домов, общественных и культовых зданий. Между строениями различимы улицы, что свидетельствует о "высоком уровне градостроительного планирования", считают ученые. Среди найденных артефактов — тысячи кремниевых наконечников для стрел, ножей, серпов и топорищ, фрагменты миниатюрных скульптур и ювелирных украшений.

"Там, где есть живые, есть и мертвые. Внутри домов и между ними обнаружились захоронения с разнообразными погребальными подношениями — полезными или ценными предметами, которые, как считалось, могли бы пригодиться покойному в ином мире", — говорится в пресс-релизе.

Артефакты из анатолийского обсидиана или красноморских раковин говорят, помимо прочего, о развитых связях с иными частями древнего мира.