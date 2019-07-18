В Москве готовы принимать нового генсека СЕ, заявили в МИД

МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Вопрос о визите нового генсека Совета Европы Марии Пейчинович-Бурич в Москву с ее стороны не поднимался, но в столице готовы ее принимать, у России и раньше были с ней контакты, заявил в интервью РИА Новости директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Андрей Келин.

Ранее новым генеральным секретарем Совета Европы по итогам голосования в ПАСЕ стала представитель Хорватии Мария Пейчинович-Бурич.

"Она вступает в должность гораздо позже, поэтому вопрос о ее визите в Москву с ее стороны не поднимался", - сказал Келин в ответ на вопрос о возможном визите нового генсека СЕ в Россию.

Он отметил, что Пейчинович-Бурич получила поздравление от российской стороны по случаю назначения.