В Москве готовы принимать нового генсека СЕ, заявили в МИД

МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Вопрос о визите нового генсека Совета Европы Марии Пейчинович-Бурич в Москву с ее стороны не поднимался, но в столице готовы ее принимать, у России и раньше были с ней контакты, заявил в интервью РИА Новости директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Андрей Келин.
Ранее новым генеральным секретарем Совета Европы по итогам голосования в ПАСЕ стала представитель Хорватии Мария Пейчинович-Бурич.
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"Она вступает в должность гораздо позже, поэтому вопрос о ее визите в Москву с ее стороны не поднимался", - сказал Келин в ответ на вопрос о возможном визите нового генсека СЕ в Россию.
Он отметил, что Пейчинович-Бурич получила поздравление от российской стороны по случаю назначения.
"Естественно, у нас с ней и раньше были контакты, еще когда Хорватия была председателем в ПАСЕ, и когда она была министром. У нас были нормальные контакты, они будут продолжаться", - заявил дипломат, отвечая на вопрос, готовы ли в Москве видеть нового генсека Совета Европы.