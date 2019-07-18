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РИА Новости
Тульская область

В Тульской области заступил на службу санитарный вертолет "Ансат"

Вчера, 10:19
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкМногоцелевой вертолет "Ансат" совершает полет на международном аэрокосмическом салоне Paris Air Show 2019 во Франции
Многоцелевой вертолет Ансат совершает полет на международном аэрокосмическом салоне Paris Air Show 2019 во Франции
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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ТУЛА, 18 июл - РИА Новости. Тульский Центр медицины катастроф приступил к эксплуатации нового санитарного вертолета "Ансат", сообщил РИА Новости представитель правительства Тульской области.
Вертолет оснащен медицинским модулем, на его борту установлена современная мобильная интеллектуальная система контроля показателей жизненно важных функций, оборудование для искусственной вентиляции легких, предусмотрены кювезы и аппараты для транспортировки детей, в том числе новорожденных. В составе авиамедицинской бригады - врач анестезиолог-реаниматолог и фельдшер скорой медицинской помощи. В Туле и каждом районе области выбраны возможные места посадки вертолета.
В среду о развитии санитарной авиации в регионе губернатору Алексею Дюмину доложил министр здравоохранения Тульской области Андрей Третьяков.
По словам министра, в рамках национального проекта "Здравоохранение" регион в инициативном порядке включился в проект по созданию санитарной авиации для организации и развития службы медицинской эвакуации в структуре Центра медицины катастроф.
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"Использование санитарной авиации позволит сократить время прибытия врачей к месту дорожно-транспортного происшествия и эвакуации пострадавших. Санитарная авиация также расширяет возможности межбольничных медицинских эвакуаций по оказанию помощи пострадавшим и тяжелым пациентам скорой и специализированной высокотехнологичной медицинской помощи", – сказал Третьяков.
"В первые дни работы санитарной авиации в Тульской области из Ефремовской районной больницы вертолет доставил в ЦРБ Тулы двух пациентов", – отметил министр.
Губернатор Алексей Дюмин поставил задачу организовать эффективное взаимодействие санитарной авиации с МЧС, ГИБДД, УМВД, ЕДДС.
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Тульская областьАндрей Третьяков
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