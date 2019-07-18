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РИА Новости
Ядерные технологии

Комиссия Минэнерго начала работу из-за ЧП на Калининской АЭС

Вчера, 10:16
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© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкКалининская АЭС в городе Удомля Тверской области
Калининская АЭС в городе Удомля Тверской области
© РИА Новости / Константин Чалабов
Перейти в фотобанк
Калининская АЭС в городе Удомля Тверской области. Архивное фото
ЯРОСЛАВЛЬ, 18 июл – РИА Новости. Комиссия министерства энергетики РФ начало работу на Калининской АЭС в Тверской области, где произошло отключение трех энергоблоков, сообщило правительство региона в четверг.
"На КАЭС начала работу комиссия министерства энергетики Российской Федерации", - говорится в сообщении.
Отмечается, что энергоснабжение потребителей Тверской области осуществляется в штатном режиме.
"Губернатор Тверской области Игорь Руденя поручил руководителям профильных структур правительства региона держать ситуацию на контроле", - информируют власти.
Калининская АЭС в городе Удомля Тверской области
Вчера, 10:08
В "Росэнергоатоме" оценили ситуацию с отключением блоков Калининской АЭСКак отметил в эфире радио Sputnik директор департамента коммуникаций концерна Андрей Тимонов, на безопасность работы АЭС случившееся не влияет.
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Ядерные технологииОтключение трех энергоблоков на Калининской АЭСМинистерство энергетики РФТверская областьПроисшествия
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