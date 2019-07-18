Комиссия Минэнерго начала работу из-за ЧП на Калининской АЭС

ЯРОСЛАВЛЬ, 18 июл – РИА Новости. Комиссия министерства энергетики РФ начало работу на Калининской АЭС в Тверской области, где произошло отключение трех энергоблоков, сообщило правительство региона в четверг.
"На КАЭС начала работу комиссия министерства энергетики Российской Федерации", - говорится в сообщении.
Отмечается, что энергоснабжение потребителей Тверской области осуществляется в штатном режиме.
"Губернатор Тверской области Игорь Руденя поручил руководителям профильных структур правительства региона держать ситуацию на контроле", - информируют власти.