Пассажира рейса Москва-Магадан задержали при перевозке героина в желудке

МАГАДАН, 18 июл - РИА Новости, Людмила Щербакова. Магаданские полицейские задержали наркокурьера, который перевозил рейсом из Москвы в Магадан героин на 2 миллиона рублей в желудке, сообщает в четверг УМВД России по региону.

"Гражданина задержали, когда он прибыл в аэропорт Сокол города Магадана авиарейсом из Москвы. Фигурант был доставлен в Магаданскую областную больницу, где из внутренних полостей его организма был извлечен контейнер цилиндрической формы, содержащий более тридцати граммов героина. На "черном рынке" стоимость содержимого капсулы могла составить два миллиона рублей (более одной тысячи доз)", - говорится в сообщении.