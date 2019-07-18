Рябков не исключил, что в Венесуэле обсудит визит Мадуро в Россию

"Вопрос не в том, чтобы согласовать (визит - ред.), тем более я не уполномочен такие вещи согласовывать, но (важно - ред.) обсудить планы и реализацию того, что было согласовано и намечено на межправкомиссии", - добавил замминистра иностранных дел.