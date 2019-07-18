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РИА Новости

Рябков не исключил, что в Венесуэле обсудит визит Мадуро в Россию

10:09
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков. Архивное фото
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил РИА Новости, что на его переговорах в Венесуэле может быть затронута тема визита президента республики Николаса Мадуро в Россию.
"Это одна из тем", - сказал Рябков, отвечая на вопрос, будет ли в ходе его контактов в Венесуэле обсуждаться подготовка визита в РФ на высшем уровне.
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Рябков 20-22 июля посетит Венесуэлу для участия в конференции Движения неприсоединения. Как заявил замминистра РИА Новости, наряду с мероприятиями конференции у него состоятся двусторонние консультации с представителями Венесуэлы "довольно высокого уровня".
"Вопрос не в том, чтобы согласовать (визит - ред.), тем более я не уполномочен такие вещи согласовывать, но (важно - ред.) обсудить планы и реализацию того, что было согласовано и намечено на межправкомиссии", - добавил замминистра иностранных дел.
Ранее о скором визите Мадуро в Россию сообщил МИД Венесуэлы. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что понимания о сроках визита пока нет.
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Николас МадуроСергей РябковВенесуэлаРоссияВ мире
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