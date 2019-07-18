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РИА Новости

"Звездная Рада": певцы и шоумены вслед за Зеленским идут во власть

10:07
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗдание Верховной рады Украины в Киеве
Здание Верховной рады Украины в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 18 июл – РИА Новости. На места в Верховной раде, выборы в которую состоятся 21 июля, претендуют множество кандидатов, не имеющих никакого отношения к политике. Среди них - шоумены, певцы, комики, общественники и военные. Эксперты считают, что такой "звездный десант" негативно скажется на работе парламента, а новоизбранные депутаты, пришедшие из шоу-бизнеса, станут лишь инструментом в руках опытных политиков.
Выборы пройдут по смешанной системе - половина депутатского корпуса (225 человек) будет избрана по партийным спискам, половина - в мажоритарных округах. Участвовать в выборах могут только партии, проходной барьер для которых составит 5%.

Звезды шоу-бизнеса

В Раду девятого созыва особо активно начали стремиться звезды украинского шоу-бизнеса. Юморист и шоумен Сергей Сивохо баллотируется по мажоритарному округу от президентской партии "Слуга народа". Он заявил, что намерен идти в депутаты по личной просьбе Зеленского.
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Также от "Слуги народа" баллотируются актер студии "Квартала 95" Юрий Корявченков, телеведущий, основатель компании Stream production Александр Скичко, блогер и писатель Максим Бужанский, художник и режиссер Гео Лерос, телеведущий и ресторатор Николай Тищенко, футболист ФК "Карпаты", игрок украинской национальной футбольной сборной Артем Федецкий и борец греко-римского стиля Жан Беленюк. Также за депутатский мандат поборется гендиректор телеканала "1+1" Александр Ткаченко.
Кроме того, в депутаты идет популярный украинский шоумен Сергей Притула. Он включен в список партии "Голос" Святослава Вакарчука под номером 30.

С песней по жизни

Свою партию "Голос" ведет в парламент лидер музыкальной группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук. Певец в 2007 году прошел в Раду в составе партии "Наша Украина – Народная самооборона". Однако уже в сентябре 2008 года Вакарчук сложил полномочия, поскольку, по его словам, парламент не выполнил своей главной роли и не "создал видение Украины как современного европейского государства".
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Народные артисты Украины Виталий и Светлана Белоножко решили идти в Верховную раду от партии Игоря Смешко "Сила и честь". Супружеская пара баллотируется в законодательный орган, чтобы "сплотить людей". Они заявили, что намерены защищать интересы пенсионеров, поскольку сами ими являются.
Украинская певица Анастасия Приходько баллотируется в депутаты в мажоритарном округе в Виннице под флагом партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко. Приходько в 2007 году одержала победу в проекте "Фабрика звезд". В 2009 представляла Россию на конкурсе "Евровидение" с песней "Мамо".
Народный артист Украины Иво Бобул баллотируется от партии "Патриот".
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Общественники и чиновники

В парламент Украины также баллотируются представители общественных организаций, участники военной операции в Донбассе, чиновники и журналисты.
На места в парламенте претендует партия бывшего президента Грузии, экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили. ЦИК сначала отказал ему в регистрации, поскольку политик не проживал на Украине последние пять лет. Однако суд встал на сторону Саакашвили, и Центризбирком был вынужден зарегистрировать его.
В Раду баллотируются бывший первый заместитель генпрокурора Ренат Кузьмин, глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец, пресс-секретарь Госпогранслужбы Олег Слободян и бывший лидер Социалистической партии, ныне член "Оппозиционной платформы - За жизнь" Илья Кива.
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Также в парламент стремятся попасть экс-глава украинского бюро Transparency International Ярослав Юрчишин и член правления Центра противодействия коррупции Александра Устинова.
Кроме того, в парламент баллотируются военные, в том числе командующий десантно-штурмовыми войсками Михаил Забродский, участники военной операции в Донбассе Роман Костенко и Андрей Шараскин.

Вишенка на торте

Руководитель украинского центра "Третий сектор" Андрей Золотарев сомневается, что в случае избрания депутатами украинские "звезды" смогут принести пользу стране.
"Опыт показывает, что эти "яркие личности" не внесут вклад в развитие Украины. Как правило, поход звезд шоу-бизнеса и всевозможных селебрити ничего путного не принес. В лучшем случае они становились в парламенте заднескамеечниками", - сказал он РИА Новости.
В качестве примера эксперт привел Вакарчука. "Был прецедент похода Вакарчука в Раду. Он год просидел, не подал ни одного законопроекта, понял, что ему там делать нечего. Ему хватило, во всяком случае, силы воли и внутреннего мужества, чтобы сложить мандат", - отметил политолог.
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При этом он допускает, что "политические тяжеловесы" используют "звезд" для привлечения электората. "В одном случае есть амбиции и желание поднять свой статус. В другом случае — это технологический прием, когда звезды шоу-бизнеса идут "вишенкой на торте", служат таким себе украшением списка, привлекая молодежь, аполитичных людей", - считает Золотарев.
Он добавил, что каждый человек должен заниматься своим делом. "Принятие законов - дело достаточно рутинное и скучное, требующее определенной квалификации, знаний. К чему звезды далеко не всегда готовы", - отметил политолог.
Украинский политический эксперт Богдан Олещук также считает, что в большинстве случаев политические лидеры берут "звезд" в свои команды лишь для повышения рейтинга.
"Многие из сегодняшних кандидатов - известных личностей не пройдут (в парламент). Поэтому нужно посмотреть на окончательный состав парламента, чтобы проследить тенденцию, будет ли в Раде больше звезд шоу-бизнеса, чем ранее. Однако большинство тех, кто получат мандат, будут просто инструментом в руках опытных политиков, просто карточкой для голосования", - сказал РИА Новости Олещук.
Вместе с тем украинский политолог Елена Дяченко считает, что подобная тенденция появилась на Украине не сегодня.
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"Такой переход политики в состояние шоу-бизнеса начался не сегодня. В принципе он не закончился еще с тех пор, когда была советская тенденция, когда от голосования рядового гражданина ничего не зависело. Даже от голосования парламента ничего не зависело, все решалось аппаратом, на пленумах партии", - сказала РИА Новости Дяченко.
Она отметила, что украинцы "видят в политиках героев сериалов и не связывают качество своей жизни с тем, как они проголосуют".
"В связи с тем, что в украинском обществе 95-97% населения находятся у черты бедности или за ней. Люди заняты физическим выживанием и политику воспринимают как что-то, что не имеет к ним отношение. Поэтому в парламенте Украины давно появилась традиция, когда представленные там политические силы выражают интересы своих политических спонсоров, а не украинского народа", - добавила Дяченко.
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