МИД прокомментировал резолюцию ПАСЕ по России

МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Полномочия российской делегации в ПАСЕ были возвращены без всяких условий и исключений, те положения, которые содержатся в резолюции комитета организации, не являются условиями, а лишь пожеланиями, Москва так их и рассматривает, заявил в интервью РИА Новости директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Андрей Келин.

На июньской сессии ПАСЕ полномочия делегации РФ сначала были опротестованы, затем возвращены полностью.

"Наша делегация вернулась в ПАСЕ в результате большой работы, которая была проведена в течение нескольких лет. Совершенно точно более, чем три года, во всяком случае, по линии МИД, а также связей наших парламентариев, имеющихся у них с другими делегациями. Это дело было очень непростым, мы работали со всеми председательствами, начиная с датского, хорватского и так далее. Полномочия были возвращены российской делегации без всяких условий и исключений", - сказал Келин.

Он отметил, что это касается как первичных, так и вторичных полномочий.

"Те положения, которые содержатся в сопутствующей декларации, это взаимодействие с голландцами по MH17 и так далее, положений перечислено немало, это никакие не условия, это пожелания. Надо понимать, что ПАСЕ, также как и другие парламентские ассамблеи – это место дискуссий, не более того…. Я уже не говорю о том, что резолюции ООН принимаются не для того, чтобы они полностью могли быть выполнены, а это пожелания и требования, если поднимаются на более высокий уровень. То же самое в ПАСЕ, поэтому мы их так и рассматриваем", - заявил дипломат.