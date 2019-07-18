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РИА Новости

МИД прокомментировал резолюцию ПАСЕ по России

10:05
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© Фото : Council of Europe/ Candice ImbertЛетняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы
Летняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы
© Фото : Council of Europe/ Candice Imbert
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Полномочия российской делегации в ПАСЕ были возвращены без всяких условий и исключений, те положения, которые содержатся в резолюции комитета организации, не являются условиями, а лишь пожеланиями, Москва так их и рассматривает, заявил в интервью РИА Новости директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Андрей Келин.
На июньской сессии ПАСЕ полномочия делегации РФ сначала были опротестованы, затем возвращены полностью.
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Лавров назвал возвращение России в ПАСЕ "необходимым шагом"
"Наша делегация вернулась в ПАСЕ в результате большой работы, которая была проведена в течение нескольких лет. Совершенно точно более, чем три года, во всяком случае, по линии МИД, а также связей наших парламентариев, имеющихся у них с другими делегациями. Это дело было очень непростым, мы работали со всеми председательствами, начиная с датского, хорватского и так далее. Полномочия были возвращены российской делегации без всяких условий и исключений", - сказал Келин.
Он отметил, что это касается как первичных, так и вторичных полномочий.
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"Те положения, которые содержатся в сопутствующей декларации, это взаимодействие с голландцами по MH17 и так далее, положений перечислено немало, это никакие не условия, это пожелания. Надо понимать, что ПАСЕ, также как и другие парламентские ассамблеи – это место дискуссий, не более того…. Я уже не говорю о том, что резолюции ООН принимаются не для того, чтобы они полностью могли быть выполнены, а это пожелания и требования, если поднимаются на более высокий уровень. То же самое в ПАСЕ, поэтому мы их так и рассматриваем", - заявил дипломат.
ПАСЕ в одном из проектов резолюции комитета по мониторингу к докладу по полномочиям новой делегации РФ предложила вернуть их, но на определённых условиях.
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ)
10 февраля 2017, 14:25
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ)Структура и функции ПАСЕ, а также взаимоотношения России и Ассамблеи – в инфографике Ria.ru
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