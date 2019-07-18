Помощник Зеленского заявил, что Медведчук не нужен офису президента Украины

Он также сообщил, что не слышал о том, чтобы Медведчук пытался выйти на контакт с офисом президента. По его словам, в окружении Зеленского видят угрозу в том, что Медведчук владеет несколькими каналами, также в офисе президента намерены разработать законопроект о том, что медиа ресурс не имеет права покупать человек, ведущий бизнес в России. Он также сообщил, что в офисе ведут работу по по созданию канала, который был бы сильным информационно.