Помощник Зеленского заявил, что Медведчук не нужен офису президента Украины

КИЕВ, 18 июл - РИА Новости. Первый помощник президента Украины Сергей Шефир заявил, что глава политсовета партии "Оппозиционный блок - За жизнь" Виктор Медведчук не нужен офису главы государства и они пытаются отстраниться от него.
"Мы считаем, что нам он (Медведчук - ред.) вовсе не нужен, и стараемся отстраниться от него, дистанцироваться", - сказал Шефир в интервью изданию "Левый берег", опубликованном в четверг.
Он также сообщил, что не слышал о том, чтобы Медведчук пытался выйти на контакт с офисом президента. По его словам, в окружении Зеленского видят угрозу в том, что Медведчук владеет несколькими каналами, также в офисе президента намерены разработать законопроект о том, что медиа ресурс не имеет права покупать человек, ведущий бизнес в России. Он также сообщил, что в офисе ведут работу по по созданию канала, который был бы сильным информационно.
Как сообщил осенью 2018 года предыдущий владелец NewsOne Евгений Мураев, новым собственником телеканала стал депутат Рады Тарас Козак. Он был заместителем главы общественной организации "Центр правового государства", а также движения "Украинский выбор", которыми руководит Медведчук. СМИ называют Козака "человеком Медведчука". Он входит в первую десятку списка партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" на внеочередных выборах в Раду.