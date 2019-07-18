В Камбодже обнаружили 1600 тонн контрабандного мусора из США и Канады

Пластиковый мусор, нелегально ввезенный в Камбоджу у из США и Канады

Пластиковый мусор, нелегально ввезенный в Камбоджу у из США и Канады

© Фото : MINISTRY OF ENVIRONMENT Пластиковый мусор, нелегально ввезенный в Камбоджу у из США и Канады

БАНГКОК, 18 июл – РИА Новости. Инспекция министерства охраны окружающей среды Камбоджи обнаружила в порту Сиануквиль 1600 тонн пластикового мусора, нелегально ввезенного в страну из США и Канады в 83 морских контейнерах, сообщает в четверг интернет-версия газеты Инспекция министерства охраны окружающей среды Камбоджи обнаружила в порту Сиануквиль 1600 тонн пластикового мусора, нелегально ввезенного в страну из США и Канады в 83 морских контейнерах, сообщает в четверг интернет-версия газеты Phnom Penh Post

В настоящее время специальная комиссия, созданная министерством, ведет розыск виновных в контрабанде пластикового мусора, не поддающегося переработке, задекларированного в морских накладных, как "вторичные материалы на переработку", сообщает газета со ссылкой на официального представителя министерства.

"Правительство будет продолжать применять самые жесткие меры против нелегального импорта. Правительство никогда не позволит ввозить в Камбоджу такой мусор. Камбоджа – не помойка", - заявил газете пресс-секретарь министерства Нет Пхеактра.

"Власти определят даты, в которые контейнеры с мусором будут отправлены обратно в страны происхождения. Компания-импортер должна будет выплатить штраф, как это полагается по закону", - добавил он.

Контроль в порту Сиануквиль затруднен из-за огромного количества проходящих через порт грузов: каждый день в Сиануквиле разгружают до 700 морских контейнеров, говорится в сообщении.