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РИА Новости

В Камбодже обнаружили 1600 тонн контрабандного мусора из США и Канады

09:48
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© Фото : MINISTRY OF ENVIRONMENTПластиковый мусор, нелегально ввезенный в Камбоджу у из США и Канады
Пластиковый мусор, нелегально ввезенный в Камбоджу у из США и Канады
© Фото : MINISTRY OF ENVIRONMENT
Пластиковый мусор, нелегально ввезенный в Камбоджу у из США и Канады
БАНГКОК, 18 июл – РИА Новости. Инспекция министерства охраны окружающей среды Камбоджи обнаружила в порту Сиануквиль 1600 тонн пластикового мусора, нелегально ввезенного в страну из США и Канады в 83 морских контейнерах, сообщает в четверг интернет-версия газеты Phnom Penh Post.
В настоящее время специальная комиссия, созданная министерством, ведет розыск виновных в контрабанде пластикового мусора, не поддающегося переработке, задекларированного в морских накладных, как "вторичные материалы на переработку", сообщает газета со ссылкой на официального представителя министерства.
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"Правительство будет продолжать применять самые жесткие меры против нелегального импорта. Правительство никогда не позволит ввозить в Камбоджу такой мусор. Камбоджа – не помойка", - заявил газете пресс-секретарь министерства Нет Пхеактра.
"Власти определят даты, в которые контейнеры с мусором будут отправлены обратно в страны происхождения. Компания-импортер должна будет выплатить штраф, как это полагается по закону", - добавил он.
Контроль в порту Сиануквиль затруднен из-за огромного количества проходящих через порт грузов: каждый день в Сиануквиле разгружают до 700 морских контейнеров, говорится в сообщении.
"Задержание контейнеров с контрабандным пластиковым мусором стало возможно благодаря сотрудничеству нашего министерства с другими ведомствами, в том числе с министерством экономики и финансов и входящими в него таможенными подразделениями", - сказал газете Пхеактра.
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