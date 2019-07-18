В Росэнергоатоме ситуацию на Калининской АЭС назвали штатной

МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Отключение трех блоков Калининской АЭС из-за проблем с трансформатором - это ситуация, предусмотренная проектом станции, заявил РИА Новости пресс-секретарь Росэнергоатома Андрей Тимонов.

"Около каждой электростанции, независимо от способа выработки электроэнергии, стоит трансформатор. Задача трансформатора - менять характеристики электрического тока, выработанного на станции, таким образом, чтобы его можно было выдать в энергосистему. На трансформаторе есть прибор - выключатель, задача которого в разных режимах включать или выключать трансформатор", - сказал Тимонов.

"Сегодня утром в одном из выключателей произошло короткое замыкание. Как следствие, отключился весь трансформатор, что в свою очередь повлекло за собой отключение линий электропередач, идущих от станции. Энергоблокам стало некуда выдавать электроэнергию, и они по проектному алгоритму остановились и отключились от сети", - добавил он.

"Первые два энергоблока разгружены полностью, четвертый блок также отключен от сети, но реактор находится на мощности, и мы готовы оперативно его нагружать и подключать к энергосистеме", - отметил Тимонов.

Ранее сообщалось, что утром в четверг из-за короткого замыкания в одном из трансформаторов тока на Открытом распределительном устройстве Калининской АЭС отключились высоковольтные линии электропередач "Белозерская" (750 кВ), "Опытная" (750 кВ). Как следствие, было отключены от сети энергоблоки 1, 2 и 4.

Реакторные установки энергоблоков №1 и 2 разгружены, реакторная установка энергоблока №4 остается на тепловой мощности и готова к набору нагрузки. Энергоблок №3 находится в работе.