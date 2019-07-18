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РИА Новости
Ядерные технологии

Четвертый энергоблок Калининской АЭС могут подключить к сети уже в четверг

09:42
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© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкКалининская АЭС в городе Удомля Тверской области
Калининская АЭС в городе Удомля Тверской области
© РИА Новости / Константин Чалабов
Перейти в фотобанк
ВОРОНЕЖ, 18 июл - РИА Новости. Энергоблок №4 Калининской АЭС могут подключить к сети уже в течение дня, энергоблоки №1 и №2 - после выяснения причин отключения, сообщил в четверг РИА Новости представитель станции.
Отключение от сети трех энергоблоков Калининской АЭС под Тверью произошло из-за выключения двух высоковольтных ЛЭП, которые в свою очередь выключились из-за замыкания на одном из трансформаторов, сообщила пресс-служба станции.
Ранее сообщалось, что в 5.05 мск 18 июля из-за короткого замыкания в одном из трансформаторов тока на открытом распределительном устройстве Калининской АЭС отключились высоковольтные линии электропередач "Белозерская" (750 кВ), "Опытная" (750 кВ). В результате были отключены от сети энергоблоки №1, №2 и №4".
"Сейчас надо установить причину - для того, чтобы получить разрешение Ростехнадзора на подключение. Это первый момент. Энергоблок №4, скорей всего, начнет нагружать сегодня, но пока - ждем. По энергоблоку №1 и №2 - то есть, после выяснения причин уже будет понятно, когда будем включать их", - сказал собеседник агентства.
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