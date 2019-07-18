Четвертый энергоблок Калининской АЭС могут подключить к сети уже в четверг

ВОРОНЕЖ, 18 июл - РИА Новости. Энергоблок №4 Калининской АЭС могут подключить к сети уже в течение дня, энергоблоки №1 и №2 - после выяснения причин отключения, сообщил в четверг РИА Новости представитель станции.

Отключение от сети трех энергоблоков Калининской АЭС под Тверью произошло из-за выключения двух высоковольтных ЛЭП, которые в свою очередь выключились из-за замыкания на одном из трансформаторов, сообщила пресс-служба станции.

Ранее сообщалось, что в 5.05 мск 18 июля из-за короткого замыкания в одном из трансформаторов тока на открытом распределительном устройстве Калининской АЭС отключились высоковольтные линии электропередач "Белозерская" (750 кВ), "Опытная" (750 кВ). В результате были отключены от сети энергоблоки №1, №2 и №4".