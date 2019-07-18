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РИА Новости

Около десяти тысяч клиентов Microsoft подверглись угрозе кибератак

09:41
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© РИА Новости / Дмитрий Паршин / Перейти в фотобанкОфис Microsoft на Манхэттене
Офис Microsoft на Манхэттене
© РИА Новости / Дмитрий Паршин
Перейти в фотобанк
Офис Microsoft на Манхэттене. Архивное фото
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Американская компания Microsoft за год уведомила около 10 тысяч клиентов о том, что они подверглись угрозе кибератак, проводившихся якобы при поддержке разных государств, говорится в сообщении корпорации.
"За последний год Microsoft известила около 10 тысяч клиентов о том, что они стали объектом или подверглись угрозе атак со стороны государств. Около 84% этих атак были направлены в отношении компаний и около 16% - в отношении аккаунтов личной электронной почты клиентов", - говорится в заявлении компании, размещенном на ее официальном сайте.
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Компания утверждает, что "субъекты из трех стран – Ирана, Северной Кореи и России - производили большую часть активности государств". По данным Microsoft, за кибератаками якобы стоят иранские группы, которые компания называет Holmium и Mercury, северокорейская Thallium и российские Yttrium и Strontium.
Летом прошлого года американская корпорация Microsoft сообщила, что зафиксировала новые попытки хакеров, якобы связанных с Россией, повлиять на выборы в конгресс США, которые пройдут в ноябре. По данным Microsoft, "группа, тесно связанная с российским правительством", Strontium (Fancy Bear, APT28) создавала веб-страницы и URL-адреса, которые имитировали сайты Международного республиканского института, в совет директоров которого входят шесть республиканских сенаторов и кандидат в американский парламент, а также Института Хадсона.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление компании Microsoft, сказал, что сообщения о якобы имеющихся попытках вмешательства России в выборы в США не подкрепляются какими бы то ни было основаниями, отношение у Кремля к ним соответственное.
После президентских выборов 2016 года в США Россию обвинили во вмешательстве в выборы. Москва неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в США, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД России Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в разных странах, заявил, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.
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