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РИА Новости

Число жертв пожара на студии аниме в Киото возросло до 12 человек

09:25
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© REUTERS / KyodoЛиквидация пожара в студии аниме в японском городе Киото. 18 июля 2019
Ликвидация пожара в студии аниме в японском городе Киото. 18 июля 2019
© REUTERS / Kyodo
ТОКИО, 18 июл - РИА Новости. Число жертв пожара на студии аниме в Киото достигло, предположительно, 12 человек, еще 36 пострадали, сообщило агентство Киодо.
Пожар возник в трехэтажном здании в четверг, полиция расследует версию поджога.
Как передал телеканал NHK, очевидцы слышали взрыв перед пожаром. Есть информация о том, что мужчина в возрасте 41 года разлил в здании воспламеняющуюся жидкость, предположительно, бензин. Этот человек доставлен в больницу вместе с другими пострадавшими.
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