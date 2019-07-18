Число жертв пожара на студии аниме в Киото возросло до 12 человек

ТОКИО, 18 июл - РИА Новости. Число жертв пожара на студии аниме в Киото достигло, предположительно, 12 человек, еще 36 пострадали, сообщило агентство Киодо.
Пожар возник в трехэтажном здании в четверг, полиция расследует версию поджога.
Как передал телеканал NHK, очевидцы слышали взрыв перед пожаром. Есть информация о том, что мужчина в возрасте 41 года разлил в здании воспламеняющуюся жидкость, предположительно, бензин. Этот человек доставлен в больницу вместе с другими пострадавшими.
Breaking: Multiple people are dead after a man intentionally set a fire at an anime studio in Kyoto, Japan. pic.twitter.com/B0fnL2IiAi— PM Breaking News (@PMBreakingNews) July 18, 2019