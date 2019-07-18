Полиция ищет очевидцев ДТП в Приморье, где погибли шесть человек

Ранее в ЕДДС Шкотовского района сообщили, что шесть человек погибли при столкновении грузовика и легкового автомобиля у поселка Штыково, ребенок получил перелом бедра. Его отправили во Владивосток. Полиция сообщила, что водитель автомобиля Toyota Wish двигался со стороны Шкотово в направлении Владивостока. На 32-м километре автодороги Артем - Находка - Порт Восточный он столкнулся с грузовиком HOWO. Личности погибших устанавливаются.