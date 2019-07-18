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РИА Новости

Полиция ищет очевидцев ДТП в Приморье, где погибли шесть человек

09:24
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© Фото : МЧС РоссииНа месте ДТП у поселка Штыково в Приморском крае
На месте ДТП у поселка Штыково в Приморском крае
© Фото : МЧС России
ВЛАДИВОСТОК, 18 июл – РИА Новости. Полиция ищет очевидцев столкновения грузовика и легкового автомобиля в Приморье, в котором погибло 6 человек, сообщает региональное УМВД РФ.
Ранее в ЕДДС Шкотовского района сообщили, что шесть человек погибли при столкновении грузовика и легкового автомобиля у поселка Штыково, ребенок получил перелом бедра. Его отправили во Владивосток. Полиция сообщила, что водитель автомобиля Toyota Wish двигался со стороны Шкотово в направлении Владивостока. На 32-м километре автодороги Артем - Находка - Порт Восточный он столкнулся с грузовиком HOWO. Личности погибших устанавливаются.
"В результате ДТП погибли 6 человек, находившихся в минивэне. Пострадал ребенок, он госпитализирован в лечебное учреждение. Очевидцев ДТП, владеющих информацией об обстоятельствах происшествия, ставших свидетелями автоаварии, просим обратиться по телефонам 8(423)310-408, 8(423) 490-491", - говорится в сообщении.
На сайте УМВД опубликованы снимки с места аварии. На них видно, как в кювете стоит грузовик, рядом лежит смятая Toyota Wish.
На месте ДТП у поселка Штыково в Приморском крае
08:11
Полиция устанавливает личности шести погибших в ДТП в Приморье
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