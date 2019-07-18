СК возбудил дело против украинского радикала, устроившего погром в РЦНК

МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. СК возбудил дело в отношении украинского радикала Николая Коханивского, организовавшего погром в Российском центре науки и культуры в Киеве в 2018 году, за публичные призывы к терроризму, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Ранее сообщалось, что 18 февраля 2018 года участники "Организации украинских националистов", а также члены других украинских националистических организаций под руководством Николая Коханивского напали на здание РЦНК, забросали камнями фасад здания дипломатического учреждения, разбили окна, двери, причинили крупный материальный ущерб, нарушили режим работы учреждения.

По данному факту расследуется дело по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ "Нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой".

Добавляется, что следствием получены доказательства того, что комбат "ОУН" Николай Коханивский в феврале 2018 года выложил в интернет видеообращение, в котором призвал всех желающих принять участие в нападении на РЦНК.

"Возбуждено уголовное дело в отношении гражданина Украины Николая Коханивского по статье УК РФ "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", - приводятся слова Петренко на сайте СК РФ.

"Такие действия националисты совершают при полном попустительстве сотрудников украинских правоохранительных органов", - заявила Петренко. Следователи СК России направили запросы о правовой помощи для установления всех обстоятельств произошедшего, однако помощь российскому следствию не оказывается, и радикалы на Украине так и не привлечены к ответственности.

Батальон ОУН был создан на Украине в 2014 году, в него вошли радикалы, участвовавшие в беспорядках в Киеве, бойцы нацбатальона "Азов" (против которого в России было возбуждено уголовное дело) и экстремистской организации "Правый сектор"*. При этом батальон напрямую не связан с радикальной организацией ОУН-УПА (Организация украинских националистов — Украинская повстанческая армия)*, сотрудничавшей с гитлеровцами в ходе Великой Отечественной войны и проводившей экстремистские акции на Украине после ее окончания.