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РИА Новости
Культура

СМИ: в Москве госпитализировали народного артиста России Валерия Афанасьева

09:17
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктёр Валерий Афанасьев
Актёр Валерий Афанасьев
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 18 июля — РИА Новости. Народный артист России Валерий Афанасьев госпитализирован c болями в спине и повышенной температурой, сообщает Пятый канал.
Его направили в хирургическое отделение одной из больниц Москвы.
Афанасьев родился в 1949 году. В 1970-м окончил актерский факультет Высшего театрального училища им. Б. В. Щукина. Получил звание "Заслуженный артист РСФСР" в 1990 году, а в 2005-м удостоился звания "Народный артист".
В разное время служил в Малом театре, Театре на Юго-Западе, Электротеатре "Станиславский".
Актер снялся более чем в 140 фильмах и сериалах, среди его работ — картина "Ширли-мырли", "Это мы не проходили", "Кухня в Париже", "Маргоша-2", "Доктор Тырса", "Кремлевские курсанты" и многие другие.
2011007
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