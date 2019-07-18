СМИ: в Москве госпитализировали народного артиста России Валерия Афанасьева

МОСКВА, 18 июля — РИА Новости. Народный артист России Валерий Афанасьев госпитализирован c болями в спине и повышенной температурой, сообщает Народный артист России Валерий Афанасьев госпитализирован c болями в спине и повышенной температурой, сообщает Пятый канал.

Его направили в хирургическое отделение одной из больниц Москвы.

Афанасьев родился в 1949 году. В 1970-м окончил актерский факультет Высшего театрального училища им. Б. В. Щукина. Получил звание "Заслуженный артист РСФСР" в 1990 году, а в 2005-м удостоился звания "Народный артист".

В разное время служил в Малом театре, Театре на Юго-Западе, Электротеатре "Станиславский".