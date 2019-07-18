В Ростове-на-Дону ищут девушку после фотосессии у мемориала жертвам фашизма

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 июл – РИА Новости, Юлия Насулина. Полиция устанавливает личность девушки, которая устроила фотосессию на мемориале жертвам фашизма в Змиевской балке (Ростов-на-Дону), где в 1942 году прошла самая массовая на территории России казнь евреев нацистами, сообщил РИА Новости представитель ГУМВД России по Ростовской области.

Ранее в соцсети "ВКонтакте" в группе "Это Ростов-на-Дону" появились фотографии девушки, позирующей на мемориале, и осуждающий пост, где говорится: "одна залезла, вторая соучастница еще и фотографировала все это! Очень низкий поступок. Родителям, школьным учителям этих девушек должно быть стыдно!".

"В настоящее время личность девушки устанавливается, проводится проверка", - сказал сотрудник полиции.