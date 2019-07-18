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РИА Новости

В Ростове-на-Дону ищут девушку после фотосессии у мемориала жертвам фашизма

09:15
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© Фото : Вадим АнохинМемориал в Змиёвской балке, Ростов-на-Дону
Мемориал в Змиёвской балке, Ростов-на-Дону
© Фото : Вадим Анохин
Мемориал в Змиёвской балке, Ростов-на-Дону. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 июл – РИА Новости, Юлия Насулина. Полиция устанавливает личность девушки, которая устроила фотосессию на мемориале жертвам фашизма в Змиевской балке (Ростов-на-Дону), где в 1942 году прошла самая массовая на территории России казнь евреев нацистами, сообщил РИА Новости представитель ГУМВД России по Ростовской области.
Ранее в соцсети "ВКонтакте" в группе "Это Ростов-на-Дону" появились фотографии девушки, позирующей на мемориале, и осуждающий пост, где говорится: "одна залезла, вторая соучастница еще и фотографировала все это! Очень низкий поступок. Родителям, школьным учителям этих девушек должно быть стыдно!".
"В настоящее время личность девушки устанавливается, проводится проверка", - сказал сотрудник полиции.
Змиевская балка - бывший поселок, ныне часть города Ростова-на-Дону, где в августе 1942 года были убиты, по разным данным, от 9 до 27 тысяч человек. Большинство этих жертв были евреями. Это событие стало самой массовой казнью евреев нацистами на территории России. Здесь же были уничтожены люди других национальностей: советские военнопленные, участники подпольных антифашистских организаций, тяжелобольные пациенты ростовских больниц.
Мемориальный комплекс Малая земля в Новороссийске
31 мая, 13:18
Организаторы фотосессии на мемориале в Новороссийске попали под статью
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Ростов-на-ДонуПроисшествия
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