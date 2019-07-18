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РИА Новости

Почти 40% россиян имеют хотя бы один кредит, сообщили в НАПКА

09:07
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваВнесение наличных денег в банкомат
Внесение наличных денег в банкомат
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Внесение наличных денег в банкомат. Архивное фото
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Около 58 миллионов россиян имеют хотя бы один кредит, это составляет почти 40% всего населения России или две трети экономически активных россиян, сообщил РИА Новости президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльман Мехтиев.
Согласно данным Росстата, численность постоянного населения России на 1 июня составила 146,7 миллиона человек. Численность рабочей силы в возрасте 15 лет и старше в РФ в июне составила 75,3 миллиона человек, или 51% от общей численности населения страны.
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"Рассуждая о закредитованности, стоит рассматривать множество факторов в совокупности, таких как платёжная нагрузка, количество кредитов на заёмщика, динамика доходов в соотношении с расходами. На сегодня в России около 55-58 миллионов заёмщиков с действующими кредитами. Учитывая, что к экономически активному населению относится чуть более 75 миллионов граждан, то нетрудно посчитать, что кредит есть практически у каждого", - сказал он.
Мехтиев отметил, что кредит является обычным финансовым инструментом и "не есть хорошо или плохо". "Кредит может быть инструментом улучшения жизненных условий, если цель его использования имеет смысл в контексте самих этих условий и их улучшения. Но может быть и добровольно и осознанно выбранным инструментом ухудшения ситуации, если цели - не о том", - отметил он.
По информации ЦБ, общий портфель розничных кредитов в стране за год вырос на 23,5% и на 1 июля составил 16,3 триллиона рублей.
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