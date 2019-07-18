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РИА Новости

На Байконуре ракету с кораблем "Союз МС-13" установили на стартовый стол

08:52
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© РИА Новости / Алексей ФилипповПуск ракеты-носителя "Союз-ФГ"
Пуск ракеты-носителя Союз-ФГ
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Пуск ракеты-носителя "Союз-ФГ" . Архивное фото
КОСМОДРОМ БАЙКОНУР, 18 июл – РИА Новости. Ракету "Союз-ФГ", которой в субботу предстоит вывести на орбиту пилотируемый корабль "Союз МС-13", вывезли из монтажно-испытательного корпуса и установили на стартовом столе на Байконуре, передает в четверг корреспондент РИА Новости.
Старт ракеты намечен на 19.28 мск 20 июля. Через девять минут после старта корабль отделится от третьей ступени ракеты и возьмет курс на Международную космическую станцию, стыковка с которой запланирована на 01.50 мск 21 июля. Примечательно, что полет состоится ровно через 50 лет после того, как лунный модуль корабля "Аполлон" с экипажем впервые в истории человечества коснулся поверхности Луны.
26 июня, 10:29
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На ракете к станции полетят россиянин Александр Скворцов, итальянец Лука Пармитано и американец Эндрю Морган. Александр Скворцов уже в третий раз отправится на МКС. Лука Пармитано летит в космос второй раз, он уже был на станции в 2013 году. Для Эндрю Моргана это будет первый космический полет. Все трое – полковники.
Скворцов и Пармитано проведут на МКС 201 день (до 6 февраля 2020 года), Морган - 256 дней (до 1 апреля 2020 года).
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Байконур (космодром)Космос - РИА НаукаРИА Наука
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