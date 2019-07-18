Повторный старт индийской лунной миссии "Чандраян-2" назначили на 22 июля

НЬЮ-ДЕЛИ, 18 июл - РИА Новости. Индийская организация космических исследований (ISRO) назначила повторный запуск своей автоматической экспедиции "Чандраян-2" к Луне на 22 июля.

Согласно сообщению космического агентства, отправка космической станции с небольшим луноходом на борту состоится в 14.43 по местному времени (12.13 мск).

"Запуск миссии "Чандраян-2", отмененный из-за технических неполадок 15 июля 2019 года, перенесен на понедельник, 22 июля, в 14.43", - информировала организация в своем аккаунте в Twitter

Как отмечали ранее ряд СМИ, в ISRO считают важным по возможности осуществить запуск лунной экспедиции именно в промежуток 21-22 июля, поскольку Луна находится в удачной позиции по отношению к Земле. В противном случае, следующее "стартовое окно" появится лишь в сентябре.

Chandrayaan-2 launch, which was called off due to a technical snag on July 15, 2019, is now rescheduled at 2:43 pm IST on Monday, July 22, 2019. #Chandrayaan2 #GSLVMkIII #ISRO — ISRO (@isro) July 18, 2019

"Чандраян-2" является одним из самых амбициозных проектов космической программы Индии. С тех пор, как несколько недель назад ISRO объявила дату и время долгожданного пуска (02.51 утра 15 июля), за ходом подготовки к старту экспедиции пристально следила вся страна. Судьба "Чандраян-2" настолько беспокоила индийцев, что на космодром Шрихарикота, расположенный на одноимённом острове в Бенгальском заливе, по случаю такого события прибыл сам президент Индии Рам Натх Ковинд.

Однако за 56 минут до старта миссии организация сообщила об отмене пуска, сославшись на технические неполадки, обнаруженные буквально в последний момент в ракете-носителе. Газета Economic Times со ссылкой на собственные источники в ISRO писала, что сбои в работе оборудования были замечены во время загрузки топлива на ракету-носитель.