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РИА Новости

Повторный старт индийской лунной миссии "Чандраян-2" назначили на 22 июля

08:48
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© Фото : Dwingeloo Radio ObservatoryОбратная сторона Луны
Обратная сторона Луны
© Фото : Dwingeloo Radio Observatory
Обратная сторона Луны. Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 18 июл - РИА Новости. Индийская организация космических исследований (ISRO) назначила повторный запуск своей автоматической экспедиции "Чандраян-2" к Луне на 22 июля.
Согласно сообщению космического агентства, отправка космической станции с небольшим луноходом на борту состоится в 14.43 по местному времени (12.13 мск).
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СМИ назвали причину отмена запуска индийской миссии "Чандраян-2" к Луне
"Запуск миссии "Чандраян-2", отмененный из-за технических неполадок 15 июля 2019 года, перенесен на понедельник, 22 июля, в 14.43", - информировала организация в своем аккаунте в Twitter.
Как отмечали ранее ряд СМИ, в ISRO считают важным по возможности осуществить запуск лунной экспедиции именно в промежуток 21-22 июля, поскольку Луна находится в удачной позиции по отношению к Земле. В противном случае, следующее "стартовое окно" появится лишь в сентябре.
"Чандраян-2" является одним из самых амбициозных проектов космической программы Индии. С тех пор, как несколько недель назад ISRO объявила дату и время долгожданного пуска (02.51 утра 15 июля), за ходом подготовки к старту экспедиции пристально следила вся страна. Судьба "Чандраян-2" настолько беспокоила индийцев, что на космодром Шрихарикота, расположенный на одноимённом острове в Бенгальском заливе, по случаю такого события прибыл сам президент Индии Рам Натх Ковинд.
Однако за 56 минут до старта миссии организация сообщила об отмене пуска, сославшись на технические неполадки, обнаруженные буквально в последний момент в ракете-носителе. Газета Economic Times со ссылкой на собственные источники в ISRO писала, что сбои в работе оборудования были замечены во время загрузки топлива на ракету-носитель.
Старт лунной экспедиции неоднократно переносился. Изначально планировалось, что ISRO отправит экспедицию в апреле 2018 года, затем - в октябре, после - в январе, апреле и мае 2019 года. При этом причины переноса старта миссии ни разу официально не озвучивались.
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